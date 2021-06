Call of Duty Warzone: primo assaggio di Stagione 4, il nuovo trailer

Questo periodo dell’anno è perfetto per conoscere il futuro di molti dei videogiochi di successo attualmente sul mercato, e non solo. Nella giornata di ieri abbiamo iniziato a muovere i primi passi all’interno della settima stagione di Fortnite, mentre oggi abbiamo ricevuto il primo forte indizio su quella che sarà la Stagione 4 di Call of Duty Warzone. Il battle royale ambientato nell’universo sparatutto di Activision continua a macinare numeri che fanno impressione, con la compagnia che sta rilasciando novità ad un ritmo costante senza mai fermarsi.

Giusto qualche ora fa, i ragazzi di Treyarch Studios hanno pubblicato sui propri canali ufficiali un primo trailer dedicato alla Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War. Parliamo di un primo filmato dedicato alla nuova stagione, quindi, per il momento, non abbiamo ancora chiare le intenzioni del team di sviluppo sui prossimi aggiornamenti che verranno inseriti nei due COD di punta attualmente sul mercato.

Quel che però possiamo notare, è uno primo sguardo a quelle che saranno le tematiche narrative che porteranno avanti il sottile filo rosso che collega tutti gli eventi a cui abbiamo assistito fino ad oggi sia in Black Ops Cold War che in Warzone. Come viene sottolineato anche da una didascalia che accompagna il primo trailer della Stagione 4, seguiremo l’estrazione di Adler per mano di Woods e della sua squadra.

"All the pieces are in play. Make the call." Following Adler's extraction by Woods and his team, Stitch’s master plan for the Verdansk test subjects faces a new challenge. pic.twitter.com/VEwz2R5qjL — Treyarch Studios (@Treyarch) June 8, 2021

Per ora non conosciamo in che modo questi eventi andranno ad impattare su Call of Duty Warzone e sulle meccaniche di gameplay che verranno proposte dai team di Activision all’interno di quella che sembra essere l’imminente quarta stagione del battle royale di successo.