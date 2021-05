Call of Duty Warzone: Raven accoglie le richieste e corregge un upgrade

In queste ore sta venendo rilasciata la nuova Stagione 3 Reloaded di Call of Duty Warzone e Black Opc Cold War. Come annunciato ieri da Activision, questo nuovo aggiornamento andrà ad introdurre una nuova ondata di contenuti relativi alla terza stagione degli FPS attualmente sul mercato, e tra le altre cose inserirà i tanto attesi personaggi dei film d’azione muscolari anni ’80 come Rambo e John Mclane di Die Hard.

Oltre a queste novità in arrivo, il team di Raven Software ha fatto sapere agli appassionati che sta per arrivare un importante correzione molto richiesta dai giocatori per lungo tempo. Grazie all’upgrade Stopping Power ai giocatori era consentito ricaricare la propria arma potenziandola con dei proiettili che infliggono danni extra. In un gioco già abbastanza letale come Call of Duty Warzone in molti hanno spessissimo utilizzato questo upgrade a proprio vantaggio per devastare intere squadre in poco tempo.

La soluzione adottata da Raven Software è quella di rendere più raro da trovare questo upgrade, così da poterci incappare meno frequentemente all’interno della nuova versione anni ’80 di Verdansk. Il resto sembra essere rimasto invariato, con il team di sviluppo che ha dichiarato come tale upgrade sia comunque necessario per dare più varietà ed imprevedibilità alle partite di Call of Duty Warzone, quindi non verrà eliminato dal gioco, almeno per il momento.

Oltre a questo aggiustamento, il team di Raven Software ha promesso che in futuro si occuperà direttamente di andare a correggere altre situazioni non troppo piacevolmente bilanciate all’interno del gioco, per esempio: ci saranno delle importanti correzioni alla modalità battle royale in giocatore singolo, e il tutto potrebbe avvenire tra non molto tempo.