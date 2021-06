Call of Duty Warzone: Rebirth Island esiste davvero, ecco l’isola reale

Call of Duty Warzone si è evoluto ed espanso già parecchie volte e in diversi modi da quando il titolo free to play di Activision è giunto sul mercato. Una delle novità più apprezzate dagli appassionati è senza dubbio la seconda mappa aggiunta al titolo. Parliamo ovviamente di Rebirth Island, la mappa più contenuta che propone ai fan dell’FPS una modalità decisamente più mordi e fuggi rispetto al classico battle royale più tradizionale.

Come in molti hanno ben immaginato, Rebirth Island di Call of Duty Warzone è un isola che riprende a piene mani da una delle prigioni più conosciute di tutto il mondo: Alcatraz. Grazie alle ultime foto pubblicate da un utente di Reddit, però, oggi possiamo vedere con estrema precisione quanto la mappa proposta da Activision sia effettivamente quasi una copia carbone della prigione americana situata su un isola.

Come fa notare anche questo appassionato su Reddit, dalle immagini si può notare quanto la seconda mappa di Call of Duty Warzone sia pressoché identica ad Alcatraz anche nella conformazione e nei piccoli dettagli. Si può notare un edificio nell’angolo in alto a sinistra che è il laboratorio di armi biologiche, poi accanto c’è l’edificio della zona di deconcentrazione. C’è la grande prigione a più piani al centro, con una gigantesca area aperta e la famosa torre, territorio dei camper.

Ci sono comunque delle piccole differenze, come lo spazio aperto nella zona sud di Alcatraz, che in Rebirth Island presenta un paio di costruzioni, ma la somiglianza conferma quanto Activision e i propri team si siano effettivamente ispirati quasi totalmente ad una delle prigioni più famose del mondo. Una curiosità molto particolare, in attesa di poter testare con mano le novità in arrivo con la Stagione 4 di Call of Duty Warzone.