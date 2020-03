Call of Duty Warzone: il nuovo record d’uccisioni è impressionante

Nonostante sia ufficialmente sbarcato nei vari store solamente lo scorso 10 marzo sono già tantissimi i giocatori che si sono ad oggi gettati sulla modalità Warzone di Call of Duty Modern Warfare. Un successo facilmente preventivabile, che certifica ulteriormente la voglia da parte della community di battle royale e la bontà complessiva di Call of Duty Warzone.

Sebbene siano quindi passati solamente pochi giorni dal lancio di tale modalità sono molti i giocatori che ci hanno già preso la mano, raggiungendo in Call of Duty Warzone dei risultati e delle abilità decisamente notevoli. Il nuovo record d’uccisioni recentemente stabilito è, ad esempio, assolutamente impressionante e denota come ad oggi ci siano già dei veri e propri pro-player dell’opera.

A ottenere tale risultato, per un numero complessivo di uccisioni pari a 57, è stato il trio composto dallo streamer TMemoryy e da Dismissible e WickedSkengMan. I tre, oltre ad aver ovviamente vinto la partita, hanno ottenuto rispettivamente 20, 13 e 24 kill, per un totale di, appunto, 57 uccisioni. Il tutto è stato ottenuto esattamente due giorni fa, in una partita del 12 marzo. Potete ammirare l’impresa in questione su Call of Duty Warzone comodamente nel video qui sopra.

Nonostante tale record TMemoryy non è rimasto assolutamente soddisfatto, dichiarando in un video su YouTube: “non si tratta certamente della mia migliore performance su Call of Duty Warzone, anzi molto probabilmente è una delle peggiori.” A quanto pare se c’è una cosa che non manca al talentuoso streamer quella è certamente l’ambizione.

Che ne pensate di questa notizia e soprattutto della novella modalità Warzone di Call of Duty, questa particolare battle royale è riuscita a catturare la vostra attenzione? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.