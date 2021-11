Call of Duty Warzone: rinviata la nuova mappa, ora se la dovrà vedere con Halo Infinite

Con l’arrivo di Call of Duty Vanguard, tutta la saga FPS targata Activision si sta preparando per passare al setting della seconda guerra mondiale. Come accaduto col passaggio da Modern Warfare a Black Ops Cold War, anche il popolare battle royale Call of Duty Warzone sta per abbracciare tutta una serie di nuovi contenuti a tema Vanguard. Tra i più attesi c’è la mappa Caldera, che Activision ha deciso di rinviare.

L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social di Call of Duty, che hanno svelato come il lancio della nuova mappa Caldera slitterà di una settimana. Questo nuovo attesissimo contenuto per Call of Duty Warzone è ora atteso per il prossimo 8 dicembre per tutti i possessori di una copia di Vanguard, mentre il rilascio gratuito per tutti i giocatori avverrà un giorno dopo, ovvero il prossimo 9 dicembre.

La cosa curiosa, è che adesso la nuova mappa di Call of Duty Warzone se la dovrà vedere con il day one di Halo Infinite. Parliamo del ritorno di una delle saghe FPS più amate ed attese degli ultimi anni, e dopo che 343 Industries ha deciso di rilasciare a sorpresa il multiplayer, molti giocatori sono già rimasti positivamente colpiti dal ritorno di Master Chief e compagni.

Sembra che a dicembre assisteremo ad uno scontro tra titani del genere FPS, e sarà affascinane vedere quale dei due titoli riuscirà a spuntarla. Quel che è certo è che per Call of Duty Warzone si prospetta un periodo di grossi cambiamenti e novità.