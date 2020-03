Call of Duty Warzone: secondo un leak sono in arrivo un sacco di modalità, ecco quali

Proprio questa mattina vi abbiamo mostrato tutte le novità dell’ultimo aggiornamento di Call of Duty Warzone rilasciato da Infinity Ward. La corposa patch, che ricordiamo pesare 18 gigabyte, ha anche risolto diversi bug che testimonia di nuovo quanto gli sviluppatori tengano all’esperienza di gioco. In queste ore sono saltate fuori diverse informazioni su tantissime modalità in arrivo, ovviamente scovate da dataminer che prontamente hanno deciso di analizzare ogni singolo bit della season 3 di COD Modern Warfare e quindi anche del battle royale.

Facendo questo, sembrerebbe che abbiano scoperto ogni singola novità prevista per la prossima stagione di Call of Duty Warzone. Qui di seguito potete quindi vedere in modo dettagliato di cosa si tratta. Essendo dei leak vi ricordiamo di prendere tali informazioni con le dovute pinze in quanto non sono state ufficializzate dagli sviluppatori.

Battle Royale Duos: classica modalità alla quale possono partecipare squadre da 2 giocatori

classica modalità alla quale possono partecipare squadre da 2 giocatori Battle Royale Quads: anche in questo caso si tratta della modalità classica con squadre da 4

anche in questo caso si tratta della modalità classica con squadre da 4 Battle Royale High Action: il gas avanza molto più velocemente

il gas avanza molto più velocemente Battle Royale Shotty Snipers: in giro si trovano solo shotgun e fucili di precisione, non è possibile ottenere casse con i propri loadout

in giro si trovano solo shotgun e fucili di precisione, non è possibile ottenere casse con i propri loadout Battle Royale One Shot: basta un solo proiettile alla testa per uccidere, non ci sono loadout personalizzati

basta un solo proiettile alla testa per uccidere, non ci sono loadout personalizzati Realism Battle Royale: si applicano le regole della modalità Veterano alla battaglia reale

Tra le novità possiamo trovare anche “Creator Codes” una sorta di “supporta il creatore di Call of Duty Warzone”. Come succede con il suo rivale di Epic Games, potremo fare in modo che una parte dei soldi spesi i microtransazioni vadano ad uno dei nostri influencer preferiti.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando al battle royale targato Infinity Ward? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative a Call of Duty Warzone.