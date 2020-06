Call of Duty Warzone: giocatori chiedono di poter salvare i compagni come in Fortnite

Da quando è uscito qualche mese fa, Call of Duty Warzone è già riuscito a costruirsi una forte community appassionata. Il battle royale di Activisione ambientato nell’universo di COD si è già imposto come una più che valida alternativa ai vari Fortnite ed Apex Legends, titoli che si trovano già sul mercato da qualche anno. Nonostante questo, alcuni giocatori dell’FPS stanno chiedendo al team di sviluppo di introdurre diverse meccaniche già presenti sui titoli concorrenti.

Anche se all’interno di Call of Duty Warzone è già possibile poter rianimare i propri compagni, lo si può fare per un periodo di tempo limitato; una volta scesa a zero la barra della salute infatti il compagno gravemente ferito non sarà più rianimabile. Un giocatore in particolare ha recentemente espresso il suo pensiero, proponendo la possibilità di mettere via le armi per un momento e caricarsi il proprio compagno sulle spalle per poi andarlo a rianimere in una zona più sicura; più o meno quanto succede in Fortnite attualmente.

La proposta mossa dall’utente su Reddit ha generato un responso molto variegato tra gli appassionati di Call of Duty Warzone, ma sono già diversi i giocatori che stanno sposando la richiesta fatta dal ragazzo. Non sappiamo se tale meccanica è già nei piani di Activision per le prossime stagioni, è molto probabile però che il titolo subirà delle modifiche man mano che il prodotto andrà ad evolversi.

C’è da dire che per il momento la situazione Call of Duty Warzone rimane ancora in un limbo provvisorio, con l’arrivo della Stagione 4 che è stata rinviata a data da destinarsi da Activisio per sostenere le proteste USA. Cosa ne pensate della richiesta di questo appassionato di Warzone?