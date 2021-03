Call of Duty Warzone: scontro finale 1v1 finisce con un colpo di scena

Call of Duty Warzone ci ha già mostrato una serie di glicth e stranezze che hanno attirato le attenzioni dei fan nel corso del primo anno di vita del titolo. Questi bug, a loro volta, si vanno a dividere in due macro categorie: i glitch che rischiano di rompere gli equilibri del titolo e alcuni glitch talmente strambi che non fanno altro che strappare una risata a chiunque capitino. La storia di oggi rappresenta alla perfezione questa seconda categoria di bug.

Come al solito, il racconto di queste incredibili gesta ci arriva tramite Reddit, dove troviamo il video di quanto è accaduto ad un paio di giocatori. Come possiamo vedere nella clip condivisa dall’utente, al termine di una partita tiratissima i due giocatori si sono trovati faccia a faccia, ed è qui che è avvenuta la magia. Arrivati al cerchio finale su Rebirth Island, uno dei due giocatori viene abbattuto facendo presagire una scontata fine della partita.

In quell’esatto momento, l’altro giocatore decide di eseguire una finisher che gli costerà molto cara, dato che l’animazione della mossa finale non fa altro che spingere leggermente in avanti il giocatore prima di uccidere il nemico, facendo di fatto suicidare l’ultimo giocatore rimasto in piedi. A quel punto, con tutta la calma del mondo il giocatore rimasto atterra riesce a finire di curarsi e si rialza come un vero vincitore, forse un po’ frastornato da quanto successo.

Tra i vari commenti degli utenti, in molti sperano in una correzione dell’animazione di questa buffa mossa finale. Detto questo, Call of Duty Warzone non smette veramente mai di stupirci, e questo lo dobbiamo anche alla community sempre molto appassionata che, oltre a segnalare questo genere di glitch, è sempre pronta a porsi nuovi obbiettivi nel gioco, come questo gruppo di giocatori che hanno fatto crashare una partita con un’esplosione gigante.