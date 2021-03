Call of Duty Warzone: scoperto un meme in un oggetto di gioco

Gli appassionati di Call of Duty Warzone ci hanno insegnato che i segreti nascosti all’interno del titolo Activision non finiscono proprio mai. Sfortunatamente, oltre alle chicche inserite dagli sviluppatori, il battle royale ambientato nell’universo di COD fa emergere molti glitch, ma talvolta a colpire la curiosità dei giocatori sono alcuni elementi davvero inaspettati; come per esempio quanto è stato scovato da un giocatore giusto di recente.

Il team di sviluppo di Call of Duty Warzone ci ha ormai abituato al rilascio costante di aggiornamenti contenenti svariate novità ed oggetti di gioco. Già in passato abbiamo potuto constatare quanto questi ragazzi si divertano ad inserire piccoli dettagli curiosi all’interno del proprio gioco. Tra questi oggetti troviamo anche diversi orologi, funzionali non solo come mero oggetto estetico e proprio uno di questi, in particolare, sembra nascondere una chicca davvero inaspettata.

È questo il caso dell’orologio Ritual Sacrifice, il quale tra le sue funzioni è anche disponibile un segnapunti che tiene conto del conteggio delle uccisioni, ma oltre a questo racchiude anche un segreto. In molti stanno facendo notare come nella configurazione standard di questo orologio, in basso a destra fa capolino uno storico meme: la Troll Face. Un dettaglio decisamente simpatico che gli sviluppatori di Call of Duty Warzone hanno ben pensato di inserire per dare ancor più colore ad un’oggetto estetico presente in gioco.

La cosa ancor più simpatica riguarda l’attivazione della Troll Face all’interno del quadrante digitale, ovvero; il suddetto meme si va ad attivare solamente quando il giocatore in possesso di questo particolare orologio mette a segno una doppia uccisione in una partita. Una chicca davvero molto simpatica che non sappiamo in quanti hanno fatto caso giocando al battle royale di successo.