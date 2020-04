Call of Duty Warzone, aggiunto un nuovo sistema per contrastare il cheating

La crescente popolarità di Call of Duty Warzone ha portato con sè l’enorme problematica che attanaglia il battle royale fin dalla sua data di rilascio, il cheating. Purtroppo, a causa della sua natura free to play, il gioco è facilmente accessibile a qualsiasi malintenzionato che ha il fine di divertirsi rovinando le partite altrui. Nonostante gli sviluppatori continuino a modificare e risolvere i problemi del titolo, i giocatori continuano a trovare glitch ed exploit per avere la meglio sugli avversari.

La problematica del cheating è diventata così sentita nella community di Call of Duty Warzone a tal punto da “convincere” un hacker a proporre delle soluzioni agli sviluppatori per ovviare alla situazione, e finalmente, sembra che Infinity Ward sia riuscita a trovare un modo per combattere la minaccia, aggiungendo una serie di nuove funzioni al sistema di report e al matchmaking, rivelati in un post sul loro account ufficiale di Twitter.

Nel tweet, gli sviluppatori hanno dichiarato che questi cambiamenti verranno applicati già a partire nel corso di questa settimana. In particolare, tra le modifiche più importanti, in primis è stato aggiornato il sistema di matchmaking; ora il sistema cercherà di creare delle lobby unendo tutti i cheaters in un unica partita. Questo probabilmente avverrà confrontando le loro statistiche, come le uccisioni totali, il numero di uccisioni per ogni singola partita, e quante uccisioni eseguono al minuto, similmente a quanto consigliato dall’hacker pochi giorni fa. In questo modo, il sistema di cheating sarà limitato notevolmente e confinato tutto in una singola partita, o quasi. Anche il sistema di sicurezza generale del gioco è stato ampliato.

Tra le nuove aggiunte, adesso i giocatori che hanno segnalato il profilo di un sospetto cheater, riceveranno un messaggio in-game di conferma di ban. Tra le prossime funzioni che verranno aggiunte in futuro, oltretutto, vi sarà la possibilità di segnalare un giocatore tramite la killcam o il sistema di spettatore. Infinity Ward sta continuando la sua battaglia al cheating col pugno di ferro, e, a partire da questa prima piccola iniziativa, i giocatori corretti appassionati al titolo potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Diteci, voi cosa ne pensate di questi cambiamenti? Credete che siano efficaci? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.