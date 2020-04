Call of Duty Warzone: una skin fa diventare un’arma più forte, è un bug?

Ormai sul mercato da quasi un mese, i giocatori di Call of Duty Warzone hanno avuto modo di consolidare un meta sulle armi più forti del battle royale, salvo qualche eccezione qua e là dettata dalle preferenze di ogni singolo giocatore. Come accade casualmente, nel corso delle loro partite sono numerosi i giocatori che riscontrano bug di ogni tipo e sorta: l’ultimo bug incontrato è alquanto curioso, ed è da attribuire ad una variante di un’arma acquisibile dal battle bass.

Su questo nuovo bug è stata fatta luce dall’utente Reddit ChickenYug, che in una sua partita si è accorto di come una variante del fucile da battaglia M14 EBR, chiamata Line Breaker, possegga un boost ai danni per colpi alla testa. Solitamente, una variante di un’arma presenta soltanto delle differenze in termini di texture e struttura, non offrendo un moltiplicatore danni di alcun tipo, per cui è molto probabile che il caso in questione sia semplicemente un bug, al contrario di quanto affermato da molti altri giocatori, che puntavano il dito contro Activision incolpandola di aver inserito nel titolo un’arma pay-to-win.

Il nuovo caso è giunto sulle pagine del subreddit solo di recente, poichè l’M14 EBR è un’arma poco diffusa nel meta di Call of Duty Warzone: come dimostrato da ChickenYug, tuttavia, è palese che la variante dell’M14 EBR possegga un moltiplicatore danni aggiuntivo, comparandola con lo stesso fucile di variante base. L’arma classica è solita distruggere le corazze dei giocatori avversari con un colpo piazzato in testa, mentre il Line Breaker richiede un solo headshot per eliminare l’avversario con corazza e salute al massimo.

Dopo questo caso, i giocatori che ne sono venuti a conoscenza hanno iniziato a chiedersi se tale problema potesse affliggere anche altre armi ottenibili dal battle pass o addirittura acquistabili dallo store in-game. Più similmente di quanto si creda, come già affermato, si tratta di una feature non voluta dagli sviluppatori, ma ciò non toglie che fin quando non sarà sistemata, i giocatori continueranno ad abusarne. Call of Duty Warzone dovrebbe ricevere una patch tra pochi giorni per dare inizio alla nuova Stagione, e si spera che questo bug in particolare venga sistemato, o quantomeno la variante dell’arma venga disabilitata per lavorare ad un fix futuro.