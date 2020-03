Call of Duty Warzone: problemi con i camper? Un giocatore trova una soluzione

Call of Duty Warzone sta sicuramente riscontrando un enorme successo dall’uscita ufficiale. Molti utenti si stanno divertendo sia in compagnia sia in solitaria, tanto che in poco tempo il titolo ha raggiunto dei numeri incredibili di giocatori connessi. Per chi non lo sapesse la modalità battle royale è totalmente free-to-play, in più per gli utenti PlayStation 4 non è necessario un abbonamento al PS Plus per poter giocarci. In questa sono presenti due modalità: Battle Royale classico e Malloppo, una sorta di deathmatch a squadra in cui l’obiettivo è accumulare più denaro degli altri.

Nonostante il titolo sia divertente, come ogni gioco di questo tipo esistono molti giocatori che si divertono a “camperare” e quindi rimanere appostati in un punto per eliminare più nemici possibili. Un utente su reddit ha trovato una soluzione a questo problema. In Call of Duty Warzone è possibile sfruttare un raid aereo contro questi. Ciò ha a che fare con la rapidità con cui l’attacco aereo raggiunge il suo obiettivo dando così ai bersagli pochissimo tempo per sfuggire al pericolo. Qui di seguito potete vedere un video esempio postato dal ragazzo.

Di solito, è necessario avere una linea di mira verso il bersaglio per effettuare un attacco aereo su di esso. Questo ovviamente può risultare difficile da effettuare, tuttavia se devi stare attento a determinate situazione ed in più ai cecchini appostati sopra ai palazzi può essere una buona soluzione. Questa, come abbiamo potuto vedere è chiamare un raid all’interno del loro edificio cosicché possano essere eliminati con estrema facilità, oltre ad ottenere una serie di punti e denaro che sicuramente male non fanno.

Cosa ne pensate di questa notizia? Proverete a sfruttare questo trucchetto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Call of Duty Warzone.