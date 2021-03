Call of Duty Warzone: sorpresa gratuita per gli abbonati PS Plus

Da ormai diverse settimane ha fatto il suo debutto l’attesissima Stagione 2 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War. Come ben saprete negli ultimi giorni stanno spopolando diverse teorie sul futuro di Verdansk ed alle possibili novità in arrivo prossimamente. Sembrerebbe infatti che la mappa di gioco del battle royale free-to-play sia destinata a sparire per sempre senza la possibilità di farvi mai più ritorno. Tutti i segnali sembrano trovare un punto comune, ovvero la presenza degli zombie, modalità apprezzata che porterebbe ad un imminente attacco nucleare.

Ovviamente, si trattano solo di mere speculazioni, non c’è ancora nulla di ufficiale, ma è sempre bello vedere come la community si diverta a pubblicare qualsiasi teoria scovata in rete. Come già successo in precedenza, il team di sviluppo ha rivelato attraverso un video sul proprio canale YouTube un pacchetto speciale per tutti gli abbonati al PS Plus che potrà essere utilizzato sia in Call of Duty Warzone che Black Ops Cold War. Qui di seguito vi mostreremo l’elenco completo.

Endurance: skin epica per l’operatore Baker

Tiger Claw: progetto epico per fucile d’assalto

Pace Breaker: progetto epico per pistola

Boonie: progetto epico per coltello da combattimento

Hawk: ciondolo per armi Down in

Blazes: biglietto da visita leggendario

Gettone Punti Esperienza Doppi (leggendario)

Enter the fight with a new Operator skin, Tiger Claw Weapon Blueprint, Hawk Weapon Charm, and more. Claim the #BlackOpsColdWar & Warzone Season Two Combat Pack now: https://t.co/Pc57mk1j6r pic.twitter.com/zSxrocc55E — PlayStation (@PlayStation) March 9, 2021

Sembrerebbe però che per questo DLC gratuito sia disponibile solo per lo store americano. Probabilmente tra poche ore si potrà trovare anche dalle nostre parti controllando la sezione dedicata ai pacchetti esclusivi. Call of Duty Warzone, nonostante qualche problema legato ai bug e glitch di ogni tipo, risulta ancora oggi essere un gioco incredibile capace di far avvicinare anche coloro non proprio avvezzi al genere. Il 2021 sarà ancora l’anno di questo battle royale? Soltanto il tempo ce lo potrà dire.