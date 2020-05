Call of Duty Warzone: la Stagione 4 introdurrà nuove modalità, loot e tanto altro

Infinity Ward e Raven Software sono al costante lavoro su Call of Duty Warzone, il battle royale di COD Modern Warfare. La Stagione 4 si sta pian piano avvicinando e, per quanto ancora non si sappia in modo preciso quali saranno i contenuti in arrivo, il creative director di Raven Software, Amos Hodge, si è lasciato scappare qualche piccolo dettaglio interessante in una recente intervista.

Parlando ai microfoni di GamerGen, Hodge ha confermato che Warzone riceverà nuove modalità: a suo dire, Raven Software è “costantemente al lavoro sulle modalità“, quindi probabilmente possiamo aspettarci tante modifiche in tal senso sul lungo periodo. La Stagione 4 di Call of Duty Warzone, però, avrà molto altro da offrire. Pare infatti che Raven Software realizzerà nuovi oggetti per i giocatori, da usare per il proprio equipaggiamento da battaglia. Tutti questi oggetti “aggiungeranno elementi di gameplay” e daranno “un nuovo sapore” al gioco: purtroppo non è stato aggiunto nulla di più preciso.

Il narrative director di Infinity Ward, Taylor Kurosaki, ha indicato anche qualche dettaglio aggiuntivo sull’approccio del team di Warzone. Quando gli è stato chiesto se il gioco avrà “eventi in stile Fortnite“, Kurosaki ha messo da parte l’idea. Ecco le sue parole, in traduzione: “Non direi esattamente degli eventi in stile Fortnite. Con esso, sai che il mondo è in costante cambiamento ed evoluzione e quindi non vuoi andartene, per non rischiare di perderti qualcosa. Lo stesso accade con Warzone.” Quindi, Call of Duty Warzone vuole trovare la propria strada, ma al tempo stesso avere sui giocatori lo stesso effetto degli altri battle royale: proporre regolari novità per non far allontanare nessuno.

Kurosaki afferma anche che Call of Duty Warzone racconta una storia e che questa si connette a Modern Warfare: tutte le modalità di COD esistono in un’unico mondo e sono quindi legate. Dovremo vedere se la Stagione 4 aiuterà i giocatori a scoprire qualche dettaglio aggiuntivo a riguardo.