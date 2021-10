Call of Duty Warzone Stagione 6: data e contenuti

Qualche giorno fa sono apparsi in rete i primi indizi sulla Stagione 76 di Call of Duty Warzone, mentre qualche istante fa è stata la stessa Activision ha fornirci i primi dettagli ufficiali e la data di inizio della nuova attesa stagione.

Tra le novità che arriveranno nella Stagione 6 di Call of Duty Warzone saranno presenti nuovi punti d’interesse all’interno della mappa, alcuni di essi presi direttamente dall’epoca della seconda guerra mondiale come i nuovi bunker.

Oltre a questo, Activision ci conferma che torneranno i Bunker 1v1, come nuove armi, perks e mappe multiplayer per Call of Duty Black Ops Cold War.

Cambiamenti sismici lungo Verdansk. Nuove mappe. Nuove armi. Nuovi Zombi. E soprattutto, giornate terrificanti all'orizzonte. La Stagione 6 scuote la realtà che conosciamo in #BlackOpsColdWar e #Warzone il 7 ottobre. pic.twitter.com/czrO76d9ij — Call of Duty Italia (@CallofDutyIT) September 30, 2021

La Stagione 6 di Call of Duty Warzone e Cold War sarà disponibile per tutte le piattaforme su cui sono usciti i titoli a partire dal prossimo 7 ottobre. Per scoprire maggiori dettagli sulle novità in arrivo potete dare un’occhiata al nuovo post sul blog ufficiale di COD.