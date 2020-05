Call of Duty Warzone svelerà il nuovo COD in arrivo a fine 2020 secondo i rumor

Nel corso delle scorse ore sono apparsi in rete dei nuovi rumor sul prossimo capitolo di Call of Duty, che a detta di alcuni utenti su Reddit dovrebbe chiamarsi Balck Ops Cold War. Mentre non si hanno ancora conferme sulla veridicità di tali voci di corridoio, sembrerebbe che l’annucio di un nuovo COD potrebbe arrivare in un modo particolare ed inaspettato quest’anno, ovvero all’interno di Call of Duty Warzone.

Stando ad Eurogamer infatti, il titolo Call of Duty Black Ops Cold War sembra essere molto affidabile, ma ciò che viene aggiunto al rumor è che l’annuncio, insieme a un primo teaser, potrebbe arrivare all’interno del popolare battle royale di Activision Call of Duty Warzone. Una delle ultime aggiunte al titolo free to play, ovvero i bunker, sembrerebbero suggerire proprio l’arrivo di qualche novità riguardo al prossimo capitolo del brand FPS.

In precedenza Activision aveva già dichiarato di volere “utilizzare” Warzone come un grande punto d’incontro tra i diversi capitoli presenti e futuri di Call of Duty, un pò come già accade in Fortnite con gli eventi a tempo. Il recente rumor potrebbe quindi essere un primo approccio a questo tipo di contenuti.

Al momento Activision non si è ancora espressa in nessun modo riguardo a questo fantomatico Call of Duty Black Ops Cold War, ma le tempistiche per l’annuncio di un nuovo COD sembrano in linea con ciò che è successo in passato con il brand FPS, ed è possibile che qualcosa inizi a smuoversi già entro le prossime settimane. Cosa ne pensate di questo rumor sul prossimo capitolo di COD?