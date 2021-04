Call of Duty Warzone: sviluppatori di Crash 4 si spostano su COD

Toys for Bob, sviluppatrice del remake della trilogia di Spyro e del recente Crash Bandicoot 4 It’s About Time, supporterà lo sviluppo della Stagione 3 di Call of Duty Warzone. “Toys for Bob è orgoglioso di supportare lo sviluppo per la stagione 3 di Warzone, e non vediamo l’ora che ne arrivino altri“, ha twittato il profilo ufficiale della software house, sottintendendo l’arrivo di altri team di sviluppo a supporto del battle royale di Activision Blizzard. Teoria confermata successivamente dal creative director del titolo, Amos Hodge, ai microfoni di VGC: “Tutti gli studi ci stanno aiutando“.

L’enorme successo del gioco, ha perciò spinto Activision Blizzard a puntare su di esso tutte le sue forze. Come affermato da un ex designer di Toys for Bob, Nicholas Kole, il publisher avrebbe deciso di sfruttare le risorse rimanenti della software house, a seguito di una lunga fila di licenziamenti, per supportare Raven Software. Economicamente parlando, è una decisione più che ovvia; ma cosa ne sarà degli altri progetti sotto l’ala di Activision Blizzard, se tutti gli studi di sviluppo saranno concentrati sul supporto a Call of Duty? Insomma, una decisione anche controversa, esaminandola da questo punto di vista.

La Stagione 3 di Call of Duty Warzone mirerà, perciò, ad evolvere ancor di più il free-to-play sviluppato da Raven. Rob Kostich, Presidente di Activision Blizzard ha dichiarato in concomitanza del lancio: “La Stagione 3 porta con se non solo una trasformazione della mappa all’anno 1984, ma anche un’enorme quantità di contenuti e nuovi aggiornamenti, di cui molti già al lancio. Non solo, abbiamo anche intenzione di portare tanti contenuti gratuiti per Black Ops Cold War. Oggi è davvero un giorno da ricordare per i giocatori e la nostra community. C’è molto altro in arrivo in questa stagione e nei prossimi mesi, tenetevi pronti!”.

Glad to have you on the project with us! 🤜🤛 — Raven Software (@RavenSoftware) April 29, 2021

