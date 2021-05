Call of Duty Warzone: teaser e possibile data di uscita di Rambo

Call of Duty Warzone sta vivendo un periodo a dir poco magico, con centinaia di milioni di utenti ancora in attivo. La Season 3 ha stravolto completamente il battle royale, sistemando la mappa di gioco aggiungendo nuove costruzioni e ripari che hanno reso il titolo sempre più frenetico e bilanciato. Anche le armi hanno subito sostanziali cambiamenti con alcune però tutt’ora abusate come il FARA 83, l’LC10 oppure il temibile GALLO SA12 che sta facendo impazzire i team a causa del suo danno a dir poco distruttivo.

Nonostante questo Activision e Raven Software hanno promesso di rilasciare nel corso delle prossime settimane delle corpose patch utili per bilanciare ulteriormente il tutto. Purtroppo l’unica piaga sembra essere la questione cheater, nettamente aumentati negli ultimi mesi nonostante la lotta continua da parte dell’azienda. Il caso Pow3r ne è un esempio, con alcuni di questi che lo hanno addirittura ricattato durante le sue partite in live, tanto da costringerlo a cominciare una battaglia con l’hashtag FIXWARZONEita andando in tendenza in Italia nel giro di poche ore.

Nonostante questi grossi problemi, gli sviluppatori stanno pensando di omaggiare le più grandi icone anni 80 buttandoli letteralmente in battaglia. I due quasi certi sono John McClane, protagonista della serie di film Die Hard, interpretato da Bruce Willis e Rambo recitato da Sylvester Stallone. Quest’ultimo sembra aver ricevuto anche un piccolo teaser dalla durata davvero esigua (che vi lasceremo proprio qui di seguito) nel quale è possibile vederlo all’opera.

Se il teaser fosse veritiero, Rambo farà la sua apparizione a partire dal prossimo 20 maggio, tra pochi giorni. Nonostante il breve filmato sembra essere veritiero, vi invitiamo a prenderlo con le dovute pinze in quanto non è stato pubblicato ancora sui canali social delle due aziende. Per eventuali conferme ed informazioni aggiuntive, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.