Call of Duty Warzone: teaser della Stagione 5 svela data e novità

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla quinta stagione di Call of Duty Warzone e Modern Warfare, e per ingannare l’attesa, gli appassionati della saga FPS di Activision hanno di recente modo di dare un’occhiata fugace a quella che sembra essere una delle novità principali della nuova stagione. Il tutto è stato mostrato con un teaser durante una diretta dello streamer Nickmercs appartenente al gruppo di pro player FaZe Clan.

Stando allo streamer, Activision gli avrebbe mandato un piccolo teaser riguardante la Stagione 5 di Call of Duty Warzone e Modern Warfare. All’interno del breve filmato si possono vedere l’interno di una cabina di pilotaggio di un treno e un elicottero che sfreccia sui binari di una stazione. L’ambientazione che fa da sfondo a questi veloci avvenimenti sembra essere proprio Verdansk, la mappa protagonista nel battle royale di Activision.

Oltre alla possibile introduzione dei treni in Call of Duty Wazone, se si guarda attentamente la clip si potrà scovare anche la data del 5 agosto. Non è ancora chiaro a cosa si riferisca questa data, ma stando ad alcuni utenti potrebbe essere il giorno in cui la Stagione 5 dei due COD più recenti possa essere ufficialmente annunciata da Activision e Infinity Ward. Altri appassionati invece, credono che il 5 agosto avremo la presentazione di Call of Duty 2020.

Al momento Activision non si sta sbilanciando e tutto rimane sotto un velo di mistero. Di sicuro, mai come quest’anno la compagnia americana si sta prendendo tutto il tempo necessario per annunciare le novità riguardanti la saga di Call of Duty. Cosa ne pensate di questo fugace teaser mostrato dallo streamer Nickmercs ?

Call of Duty| Guide e Articoli utili

Se amate la saga di COD, questi altri nostri articoli faranno sicuramente al caso vostro.