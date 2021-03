Call of Duty Warzone: terribile glitch torna per l’ennesima volta

Sembrerebbe non esserci proprio pace per Call of Duty Warzone. Il battle royale targato Activision negli ultimi mesi sta venendo ricordato più per i suoi problemi tecnici che per le sue innumerevoli qualità. Purtroppo, a distanza di due mesi dal fix è tornato un terribile glitch che ha infestato diverse partite facendo infuriare gran parte della folta community creata nel tempo, stiamo ovviamente parlando dello stim infinito.

Questo glitch permetteva di sfruttare lo speciale apparecchio all’infinito, sopravvivendo così all’interno della nube tossica, distruggendo l’idea di battle royale costruita attorno. Diverse settimane fa il team di sviluppo aveva dichiarato di averlo risolto con una patch ma, con l’arrivo della Stagione 2 di Call of Duty Warzone, il problema sembra essere tornato. Buone notizie però, sebbene il metodo per rendere infinito lo stim non sia cambiato più di tanto risulta decisamente meno efficace che in precedenza.

Con l’arrivo della Stagione 2 infatti il team di sviluppo ha sistemato qualche piccolo dettaglio, uno su tutti relativo al gas. Se un giocatore dovesse provare a sfruttare il bug, egli sarà costretto ad utilizzare una sola arma costringendolo a camminare, in sostanza non sarà quindi possibile correre se qualcuno di voi dovesse utilizzarlo. Se ciò non bastasse, con la grossa novità introdotta da Raven in Call of Duty Warzone non sarà possibile rimanere più di 40 secondi fuori dalla zona sicura eliminando automaticamente il malcapitato annullando di conseguenza il problema.

Can confirm that it is in the game and not too difficult to do, but it breaks pretty easy and the changes to the gas wont allow for many people to pull it off since they would need to make it to late game anyway. https://t.co/SohIij6bXx — James – JGOD (@JGODYT) March 15, 2021

Insomma, sebbene il problema sia tornato per l’ennesima volta, lo stim glitch non risulterebbe essere distruttivo come lo era un tempo nonostante alcuni giocatori ne stiano abusando. Vedremo quindi se in questi giorni Activision torni a rimboccarsi le maniche eliminando, a questo giro definitivamente, il suddetto bug. Per tutte le novità ed informazioni aggiuntive riguardanti questo ed altri aggiornamenti in arrivo in futuro su Call of Duty Warzone, vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine.