Call of Duty Warzone: Nvidia afferma che frame rate elevati aiutano i giocatori a vincere

Nelle ultime ore, Nvidia ha pubblicato un video relativo a un test effettuato su Call of Duty Warzone. Più specificatamente, il filmato vuole dimostrare come un frame rate elevato possa aiutare ad avere la meglio sul battle royale di Activision. Secondo Nvidia, infatti, disporre di una macchina capace di generare costantemente un elevato quantitativo di immagini al secondo consente al giocatore di avere maggiore precisione durante la mira, migliorando inoltre la qualità delle immagini su schermo.

Il colosso con sede a Santa Clara, dunque, vuole dimostrare come le sole capacità del giocatore senza l’hardware adatto non sono sufficienti per dominare all’interno di alcuni titoli multiplayer competitivi. Il video presente proprio qui sotto fa parte della campagna “Vincere con i frame” ed è apparso su un post all’interno del blog GeForce.

Come potete vedere voi stessi dal video in questione che mostra alcune sequenze di gioco di Call of Duty Warzone, giocando a 240 FPS/Hz si ottengono fino a 4 volte le informazioni in tempo reale ottenibili giocando con un classico monitor capace di gestire solo 60Hz. Secondo Nvidia, dunque, utilizzare schede video e monitor capaci di gestire frame rate elevati consentono al giocatore di avere un margine utile per effettuare alcune micro-correzioni che fanno sicuramente la differenza in un titolo competitivo e in prima persona come Call of Duty Warzone.

Oltre al vantaggio relativo a una maggiore fluidità delle immagini su schermo, giocare con un’accoppiata scheda video/monitor prestante riduce gli effetti di ghosting, molto fastidiosi soprattutto nei momenti più concitati dell’azione di gioco. Al termine del post sul blog, Nvidia ne ha approfittato per consigliare l’acquisto del suo hardware di fascia alta utile per ottenere performance nettamente superiori. Se siete interessati ad approfondire la questione, vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro test nel quale abbiamo analizzato in maniera approfondita la correlazione tra performance e bravura del giocatore.