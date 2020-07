Call of Duty Warzone: top 5 delle migliori armi nel gioco

Questa mattina vi abbiamo parlato delle migliori armi rare che si possono utilizzare nella Stagione 3 di Fortnite, ma il genere dei battle royale comincia ad avere diversi temibili contendenti; soprattutto dopo che a inizio anno anche Activision ha deciso di gettarsi sul mercato con Call of Duty Warzone. L’FPS è riuscito in soli pochi mesi ad ottenere un successo clamoroso, creandosi una community già molto affezionata al titolo.

Call of Duty Warzone: top 5 armi

Tra le diverse armi che si possono utilizzare all’interno del battle royale targato Activision, la redazione di Gamerant ha provato a stilare una classifica che tiene conto di diverse statistiche quali: il danno, la maneggevolezza, il rinculo e la cadenza di fuoco. In cima a questa classifica ovviamente capeggiano quelle che sono ritenute come le cinque armi migliori, in attesa che con l’arrivo della prossima quinta Stagione questa top 5 possa cambiare con nuove aggiunte.

Kilo 141

Alla quinta posizione troviamo il Kilo 141, un fucile automatico molto facile da maneggiare e dal rinculo molto basso. Questa viene definita come un’arma che trova sempre un comodo utilizzo per ogni situazione di gioco. Questo anche per una facilità di trovarla in giro per la mappa che la rende una delle armi più utilizzate ed apprezzate dai giocatori di Warzone.

M13

Una posizione sopra troviamo un grande classico: l’M13. Un altro fucile automatico molto versatile, che vanta un buon equilibrio in tutte le statistiche. Il danno che infligge è molto alto e insieme ad una buona capienza e alla velocità di fuoco la rendono una delle armi migliori che si possano avere al proprio fianco durante una partita.

MP7

Sul gradino più basso del podio sale una mitraglietta compatta, l’MP7. Sebbene le esigue dimensioni, quest’arma propone un raggio di fuoco molto ampio rispetto alle sue esigue dimensioni. Oltre a ciò, l’MP7 ha dalla sua anche un danno elevato e una frequenza di fuoco che, messa nelle giuste mani, può diventare letteralmente un arma a dir poco devastante.

AUG

In seconda posizione trova posto l’AUG; una delle armi decisamente più forti che si possano trovare in Call of Duty Warzone. Il punto forte di questa macchina di morte però è la sua semplicità d’uso. Oltre a fare ingenti danni, è un’arma molto facile da maneggiare e anche i giocatori che si approcciano per le prime volte al titolo riusciranno senza grosso impegno a portare a casa delle ottime prestazioni impugnando un AUG.

M4A1

Al primo posto della top 5 delle migliori armi di Warzone troviamo l’M4A1, il fucile automatico meglio equilibrato del gioco. L’arma definita da molti giocatori come la migliore che si possa trovare e con la quale riuscire a fare praticamente quello che si vuole. Danno elevatissimo, poco rinculo e una cadenza di fuoco che non lascia scampo, un fucile che regala grandi soddisfazioni.

Queste sono le cinque armi migliori che si possono trovare in Call of Duty Warzone scelte dalla redazione di Gamerant. Siete d’accordo con la classifica stilata? Quali sono le vostre armi preferite da usare in una partita del battle royale di Activision?

