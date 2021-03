Call of Duty Warzone: torna il glitch che rende i nemici invisibili

Una nuova alba si è innalzata su Verdansk, e con essa è tornato in vita uno dei glitch più odiati e scorretti che sono apparsi in Call of Duty Warzone da quando il gioco è stato rilasciato. Non è affatto una novità che la battle royale di COD sia affetta da strani, e a volte anche buffi, bug che ne infestano le partite. Quello che sta capitando a diversi giocatori, però, è un qualcosa non solo di spiacevole, ma soprattutto di scorretto.

Giusto qualche settimana fa, alcuni giocatori di Call of Duty Warzone si sono ritrovati a dover segnalare il ritorno del glitch legato agli Stim, mentre oggi a fare il ritorno è il bug che rende i nemici letteralmente invisibili agli occhi di altri giocatori. Al momento non è ancora chiaro quanto sia diffuso questo glitch, ma su Reddit è possibile vedere una clip che ne testimonia l’accaduto, sottolineando come oltre ai nemici vengono resi invisibili anche i proiettili, rendendo impossibile anche una possibile reazione.

Essendoci ancora poche informazioni, e altrettanti poche segnalazioni, non è ancora noto se anche il giocatore diventato invisibile si è accorto dell’incredibile vantaggio che è riuscito a ricavare da questo glitch. Al momento, infatti, non sembra che ci siano state segnalazioni riguardanti il metodo di attivazione di questo bug, il che rende meno spaventosa l’idea di entrare in una partita rischiando di trovarsi contro una pletora di giocatori scorretti.

Certo, non è mai bello ritrovarsi contro un nemico presente ma non visibile, per questo ci auguriamo che si riesca a comprendere il prima possibile a cosa sia legato questo glitch e che Activision possa sistemare il tutto il prima possibile.