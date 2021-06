Call of Duty Warzone: trailer e data di uscita della Stagione 4

A partire da oggi il Summer Game Fest è entrato nel vivo proponendo una valanga di giochi in uscita prossimamente. Tra i protagonisti c’è stato Call of Duty Warzone con il quale Activision ha voluto presentare la Stagione 4 in arrivo al termine della season corrente. Giusto ieri i ragazzi di Treyarch Studios hanno pubblicato sui propri canali ufficiali un primo trailer dedicato decisamente molto criptico che lascia un alone di mistero.

Parliamo di un primo abbozzato trailer dedicato alla nuova stagione, quindi, per il momento, non abbiamo ancora chiare le intenzioni del team di sviluppo sui prossimi aggiornamenti che verranno inseriti nei due Call of Duty di punta attualmente sul mercato. Ma già da questo abbiamo potuto notare alcune delle tematiche narrative che Warzone ha deciso di intraprendere.

Da notare fin da subito la presenza di esplosioni che ci hanno accompagnato in questo anno. Non sono state rivelate molte informazioni per il battle royale, è plausibile che lo facciano in questi giorni visto che la Stagione 4 approderà il prossimo 17 giugno, tra una settimana. Non è chiaro quindi se la mappa avrà un cambiamento consistente. Una cosa è certa però gli appassionati di Call of Duty Black Ops Cold War vedranno il titolo modificarsi in modo sostanziale con modalità differenti. Vi auguriamo buona visione.

Sappiamo che il prossimo capitolo, denominato al momento come Call of Duty Vanguard è attualmente in via di sviluppo presso gli studi dei ragazzi di Sledgehammer Games. A quanto pare, l’ambientazione storica del gioco ci riporterà nuovamente a vivere una porzione della seconda guerra mondiale, setting già esplorato nello scorso COD WWII. Si continuerà a tornare indietro nel tempo? Rimarremo ancorati a Verdansk? Call of Duty Warzone continuerà ad avere una storia misteriosa dietro? Solo il futuro ce lo dirà, intanto vogliamo fare i complimenti agli sviluppatori che, nonostante sia ancora ricco di problemi relativi ai cheater, continua giorno dopo giorno a macinare record su record.