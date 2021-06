Call of Duty Warzone: tutte le novità dell’ultima patch

Non è passato molto dall’arrivo della nuova Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, ma i ragazzi di Raven Software hanno già rilasciato una nuova patch ricca di novità per i due titoli. Come capita di solito, le patch che arrivano dopo un aggiornamento importante servono a bilanciare e sistemare alcune situazioni che non hanno funzionato bene al lancio della nuova stagione, ma con la nuova patch inserita in Warzone qualche ora fa abbiamo anche un paio di novità interessanti per i giocatori.

Le novità di questo nuovo aggiornamento sono state stipate in un classico post sul sito ufficiale di Call of Duty Warzone, all’interno di una patch note abbastanza breve ma pregna di contenuti. In primi Raven Software ci ricorda che nella giornata di ieri terminava l’evento Ground Fall; ovvero uno degli ultimi eventi a tempo limitato che hanno trovato spazio all’interno del battle royale di successo.

Ci sono poi dei cambiamenti, come per esempio la riduzione degli effetti sonori delle Dirt Bike. A questo cambiamento si va ad aggiungere una modifica al loot inerente allo Scudo Antisommossa, il quale verrà temporaneamente rimosso dai loot che si possono trovare in giro per la mappa. Lo scudo si potrà equipaggiare però tramite le casse dei rifornimenti. Questi sono i cambiamenti più importanti che Raven ha voluto inserire nella recente patch di Call of Duty Warzone.

🛠️ A #Warzone update is going live now! Includes changes to the Dirt Bike audio, removal of the Riot Shield from ground loot, and several bug fixes. The Season Four patch notes have been amended (see June 24th): https://t.co/Dyb3rfC7qJ pic.twitter.com/UXBo7s1vGX — Raven Software (@RavenSoftware) June 24, 2021

I cambiamenti dell’ultima patch per Warzone però non finiscono qua, dato che, come al solito, il team di sviluppo ne approfitta per apportare al titolo anche una serie di correzioni sui bug e sulle problematiche più generali scovate nel gioco.