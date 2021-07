Call of Duty Warzone: un tremendo glitch è tornato, per l’ennesima volta

Con l’arrivo della nuova Stagione 4 Reloaded, gli appassionati di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War hanno cominciato a mettere le mani su tutta una serie di nuovi contenuti aggiunti da poco. Oltre alle novità, però, sembra che i cattivi presagi di alcuni giocatori abbiano trovato un riscontro reale all’interno della nuova patch. Ebbene si, stando alla testimonianza di un giocatore sembra proprio che un odiatissimo bug sia tornato prepotentemente, per l’ennesima volta.

Nonostante i segnali fossero positivi, la nuova Skin inserita in Call of Duty Warzone con la Stagione 4 Reloaded riporta in auge anche il glitch dell’invisibilità. L’incubo dei giocatori è tornato quindi, con le ultime esperienze negative legate alla Skin di Roze che riprendono vita nei panni di un nuovo glitch che eredita il tremendo bug. A svelare la brutta notizia è stato un appassionato, il quale ha pubblicato una clip in cui viene crivellato di colpi senza accorgersi di alcun nemico nei paraggi.

La cosa assurda è che in un modo o nell’altro questo bug sembra ritornare costantemente. Non importa quante volta appaia nel gioco (siamo alla quarta ormai) ma ancora una volta l’invisibilità si cela dietro ad alcune delle eliminazioni più assurde che si possano subire nel battle royale. Dopo una serie di segnalazioni da parte dei giocatori, ancora non si conoscono i dettagli sul ritorno di questo odiatissimo glitch, ma speriamo che il tutto possa essere risolto il prima possibile.

Al momento non abbiamo nemmeno le dichiarazioni ufficiali ne da parte di Treyarch che da parte di Activision, ma già in passato la compagnia statunitense si è dimostrata molto attiva nel risolvere questo genere di glitch. Si aspettano conferme ufficiali, e si spera che la prossima correzione sia la definitiva.