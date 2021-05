Call of Duty Warzone: una skin gratuita per tutti i giocatori

Una delle più interessanti novità degli ultimi capitoli della serie, soprattutto di Call of Duty Warzone, è la possibilità di ottenere delle skin in base al compimento di alcune attività. Questo è proprio ciò che Raven Software e Activision hanno fatto con il rilascio della stagione 3 del battle royale e di Call of Duty Black Ops Cold War. Adler, personaggio storico del filone narrativo di Black Ops, era stato precedentemente catturato, divenendo protagonista degli eventi stagionali recenti.

La skin di cui vi parliamo è proprio quella che sarebbe dovuta essere disponibile per tutti i giocatori che avrebbero completato tre sfide, sia per Call of Duty Warzone che per Black Ops Cold War, in una serie di attività chiamate “Caccia ad Adler”. Tuttavia, nonostante i recenti fix, molti utenti hanno riscontrato dei bug che non consentivano l’avanzamento in queste sfide, impedendo dall’ottenere la skin speciale come premio.

I problemi non erano legati solo a un incorretto tracciamento dei progressi da parte del gioco, ma anche a task che richiedevano di essere completate in aree inaccessibili della mappa. La soluzione avrebbe richiesto un semplice bug fixing, ma data la brevità delle tempistiche e l’imminente conclusione dell’evento, Raven Software ha preso una scelta decisamente più rapida e che senza dubbio farà felici molti giocatori.

Starting right now and until the end of Season Three, anyone who logs into #Warzone will be granted the 'Tortured & Rescued' Adler Skin. We'd like to thank everyone for participating in the Hunt for Adler limited time event and for being patient these past few days. 🎉 https://t.co/c4PlhB6qbx — Raven Software (@RavenSoftware) May 1, 2021

La software house ha deciso di regalare la skin di Adler a tutti coloro che faranno accesso a Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War entro la fine della stagione 3. Nel post di Twitter Raven Software annuncia questa novità e si scusa per le problematiche insorte in queste ore: “Vorremmo ringraziare tutti per aver partecipato all’evento a tempo limitato Caccia ad Adler e per essere stati pazienti in questi ultimi giorni”. Non dovrete fare nulla di particolare per ottenere questa skin, dato che la troverete già presente tra quelle di Adler.