Da quando Call of Duty Warzone ha fatto la sua apparizione sul mercato, sia gli storici fan della saga Activision che i nuovi appassionati si sono trovati tra le mani un titolo solido, popolato e aggiornato costantemente. Mentre aspettiamo di scoprire quelle che saranno le nuove tappe nel futuro della serie, Warzone continua ad essere una delle esperienze free-to-play più giocate e dove vengono organizzati più tornei che ci siano sulla piazza.

Quel che è avvenuto di recente ha avuto luogo proprio durante uno dei campionati organizzati su Call of Duty Warzone, dove nelle recenti World Series of Warzone nordamericane, Il giocatore professionista di conosciuto con il nickname ‘Fifakill’ ha vinto il premio di 100.000$ battendo la bellezza di 119 concorrenti in un’unica partita incredibillmente tesa nella mappa Caldera, diventando così il campione del battle royale di Activision.

In questa tipologia di sfida, chiamata Solo YOLO, non erano previste squadre, non ci sono stati turni e non ci sono stati punti. Solo 120 giocatori che sono entrati in una singola partita di Call of Duty Warzone gli uni contro gli altri, dove l’ultimo a restare in piedi che si porta a casa il malloppo. Il tutto è stato registrato e possiamo vedere quanto sia stata spettacolare, ma anche molto tesa, la partita vinta da Fifakill.

“Questo è stato il peggior finale di sempre”, ha dichiarato Fifakill, rendendosi conto che le ultime parti della partita si erano messe molto male dopo che la zona di sicurezza si stava riducendo intorno a Storage Town. Il pro player, però, ha deciso di adottare una tattica interessante, fortificandosi all’esterno di un solido edificio. “Nessun altro vorrebbe stare lì”, ha spiegato il giocatore, “perché puoi spararci attraverso”. Nonostante questa difficoltà il giocatore è riuscito a restare l’ultimo in piedi, e di conseguenza a portarsi a casa la bellezza di 100 mila Dollari.