Call of Duty Warzone: update 1.29 della Stagione 6, le novità

È ora finalmente disponibile anche su Xbox One e PC il download dell’update 1.29 della stagione 6 di Call of Duty Warzone e COD Modern Warfare, dopo essere stato rilasciato in pre-load su PS4 nel corso dello scorso weekend. Quali sono i cambiamenti apportati da questo aggiornamento alle modalità battle royale e multigiocatore di Call of Duty? Ecco i dettagli!

Call of Duty Warzone

Per quanto riguarda Call of Duty Warzone, l’update 1.29 della stagione 6 reintroduce le seguente playlist:

BR Solo

BR Duo

BR Trio

BR Quad

Plunder Trio

Inoltre, è stata avviata la beta aperta di Private Warzone ed è disponibile in tre modalità:

Battle royale – richiede 50 giocatori per essere avviata (ci sono anche varianti squadre)

Plunder – richiede 30 giocatori per iniziare (ci sono anche varianti squadre)

Mini Battle Royale – richiede 24 giocatori

Gli sviluppatori ci chiedono di condividere qualsiasi informazioni relative a bug o glitch.

Call of Duty Modern Warfare

Per quanto riguarda la modalità multigiocatore, i principali cambiamenti sono legati alle playlist che ora includono:

Ground War

Gunfight

TDM Snipers Only

Hardpoint Hills and Kills

Shipment 24/7

Shoot House 24/7

Correzioni generiche

Abbiamo infine una serie di modifiche e correzioni relative a bug. Le correzioni sono relative a problemi di telecamera, sonoro, animazioni delle armi ma anche elementi di gameplay. Se volete leggere la lista completa dei cambiamenti, potete trovarla sul sito ufficiale di Infinity Ward, sviluppatori di Call of Duty Warzone e COD Modern Warfare.

Come sempre, è possibile che quanto riportato non sia in realtà tutto l’insieme delle modifiche realmente introdotte: alle volte ci sono cambiamenti segreti che vengono scoperti solo dopo un po’ di tempo fai dataminer.

In ogni caso, si tratta di un aggiornamento minore di metà stagione che non cambierà gli equilibri di Call of Duty Warzone e COD Modern Warfare. Diteci, state giocate al Battle Royale, oppure state solo aspettando Black Ops Cold War?