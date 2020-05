Call of Duty Warzone: con l’ultimo aggiornamento si potrà entrare nei bunker

Call of Duty Warzone è probabilmente il battle royale del momento con migliaia e migliaia di giocatori in attivo da ormai diversi mesi. L’opera creata dai ragazzi di Infinity Ward è riuscita ad aiutarci a sconfiggere la noia in queste settimane di isolamento forzato causato dall’epidemia da Coronavirus. Rilasciato ufficialmente lo scorso 10 marzo, il titolo è riuscito a migliorarsi con il tempo, aggiungendo diverse meccaniche di gioco, modalità ed armi costantemente.

Proprio questa mattina gli sviluppatori hanno rilasciato un aggiornamento per Call of Duty Warzone con l’aggiunta di ulteriori modalità e progetti per armi, in attesa del prossimo Battle Pass in arrivo prossimamente. Tra le tante novità abbiamo scoperto che da adesso in poi sarà possibile entrare nei famosi bunker grazie all’uso di alcune tesserine, trovabili con una buona dose di fortuna solo nelle casse di rifornimento arancioni. Su Twitter l’utente FaZe Dirty ha potuto provare l’ebrezza di entrare in uno di questi bunker sparsi per la mappa di gioco. Il premio? Una serie di casse con armi, soldi ed equipaggiamento di ogni tipo, utile per prepararsi a dovere in battaglia. Qui di seguito potete guardare il video pubblicato sul noto social network.

YOOO YOU CAN OPEN THE VAULT (with key card) #Warzone pic.twitter.com/RPK17F7JfH — FaZe Dirty (@FaZeDirty) May 19, 2020

Possiamo dire quindi che uno dei misteri di Call of Duty Warzone è stato finalmente svelato, ricordandovi però che non si tratta dell’unico segreto presente a Verdansk. Molti giocatori hanno ad esempio potuto sentire degli ululati in determinate zone, messaggi in game che potrebbero suggerire che il prossimo Battle Pass è in dirittura di arrivo con un sacco di novità per tutti gli appassionati del gioco targato Infinity Ward.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a Call of Duty Warzone? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative al battle royale targato Activision.