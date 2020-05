Call of Duty Warzone, il nuovo aggiornamento cambia playlist e reintroduce gli elicotteri

Call of Duty Warzone, la modalità battle-royale di COD Modern Warfare, ha recentemeCall of Duty Warzone, un nuovo aggiornamento cambia playlist e reintroduce gli elicotteri nte ricevuto un aggiornamento che ha apportato sia dei cambiamenti alle playlist sia delle modifiche alle meccaniche di gioco. Anche Call of Duty Modern Warfare ha subito dei cambiamenti: è stata,infatti, reintrodotta la playlist Shipment 10v10, originariamente introdotta come scherzo d’aprile, che vede due squadre da dieci giocatori combattere nell’omonima mappa, garantendo degli scontri estremamente caotici. Oltretutto sono stati reintrodotti gli elicotteri in COD Warzone.

L’annuncio arriva direttamente dalla pagina Twitter di Infinity Ward, gli sviluppatori di COD Warzone e Call of Duty Modern Warfare, dove è stato recentemente pubblicato il resoconto dei cambiamenti apportati con l’update. Per quanto riguarda Call of Duty Warzone la modalità battaglia reale in singolo è stata sostituita con una versione alternativa chiamata “Battle Royale Stimulus Solo” ed è stata anche ridotta la distanza necessaria affinché si possano segnalare dei nemici che si stiano paracadutando. Un’ulteriore novità è la possibilità di utilizzare nuovamente gli elicotteri, che erano stati precedentemente rimossi da Call of Duty Warzone.

Playlist Update!

Warzone:

– Replacing BR Solos with BR Stimulus Solos

– Height & radius at which parachuting enemy players are called out have been reduced (BR)

– Adding helicopters back

Modern Warfare:

– Shipment 24/7 becomes Shipment 10v10

– Adding 3v3 Gunfight Knives Only — Infinity Ward (@InfinityWard) May 8, 2020

I cambiamenti però non si limitano esclusivamente a COD Warzone e con l’aggiornamento vengono apportate delle modifiche anche a Call of Duty Modern Warfare. Infatti la playlist Shipment 24/7 è stata rimpiazzata con la controparte Shipment 10v10 ed è stata aggiunta di una modalità tre contro tre con la possibilità di utilizzare esclusivamente il coltello. Non tutta la community però ha apprezzato i cambiamenti effettuati dato che alcuni giocatori si sono lamentati della sostituzione della playlist Shipment 24/7 poiché la modalità dieci contro dieci sarebbe talmente caotica da risultare spesso ingiocabile, d’altro canto molti giocatori di COD Modern Warfare stanno invece apprezzando questa nuova playlist ricca di azione. Per quanto riguarda Call of Duty Warzone bisognerà aspettare per vedere se la reintroduzione degli elicotteri creerà dei problemi o meno.

Risulta evidente l’impegno di Infinity Ward per mantenere costantemente aggiornati Call of Duty Modern Warfare e COD Warzone così da garantire a tutti i videogiocatori un’esperienza di gioco di qualità e nuovi contenuti con cui divertirsi. Infine se volete conoscere tutti i dettagli sul precedente aggiornamento di Call of Duty Warzone e COD Modern Warfare potete consultare questo articolo.