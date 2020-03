Call of Duty Warzone: quando arriverà il nuovo update con Talon e la nuova mappa?

Nelle ultime ore Infinity Ward ha comunicato che la patch di Call of Duty Warzone è stata annullata, senza però fornire un motivo specifico. I giocatori a questo punto si stanno chiedendo quali fossero tutti nuovi fix previsti e soprattutto a quando sarà rimandata.

Il team di sviluppo ha dichiarato tramite un tweet che l’update previsto per arricchire i contenuti del battle royale sarà fatto “nei prossimi giorni”, senza informarci sui motivi legati a questo slittamento. Per quello che sappiamo noi, non dovremo attendere molto per l’arrivo di questa nuova patch che introdurrà alcune nuove modalità di gioco.

Tonight’s scheduled title update is being delayed and is set to release in the coming days. This update includes our new Operator, Talon, new free modes, and our next free multiplayer map, Khandor Hideout. Please stay tuned for more details and updates on release timing! — Infinity Ward (@InfinityWard) March 24, 2020

L’aggiornamento includerà anche l’Operatore Talon e una mappa multiplayer nuova di zecca chiamata “Khandor Hideout”. Oltre a questi nuovi contenuti, sono previste alcune piccole correzioni dovute a bug e altri problemi di natura tecnica. Insomma, le classiche piccole revisioni utili per risolvere alcune cose e ottimizzare la resa tecnica del gioco.

I giocatori, inoltre, sono in attesa di conoscere se saranno apportate modifiche al Gulag. Per chi non avesse ancora giocato a Call of Duty Warzone, il Gulag è una zona dove i giocatori che vengono uccisi durante una normale partita possono avere una seconda opportunità di ritornare in vita combattendo in una sfida uno contro uno. Questa feature del gioco di Infinity Ward è considerata una vera e propria novità nel panorama dei battle royale, ma pare che non sia abbastanza apprezzata da alcuni giocatori. Quest’ultimi non hanno criticato il Gulag in se, ma la presenza delle granate stordenti utilizzabili nella sfida 1 vs 1. In effetti, queste facilitano troppo la vita del giocatore che le lancia per prima, il quale ha tutto il tempo a disposizione per finire in bellezza lo scontro.

Per il momento non sappiamo se Infinity Ward ha deciso di mettere mani al Gulag, ma considerando che gli sviluppatori sono sempre attenti al feedback del pubblico, molto probabilmente ci stanno già lavorando su. E voi cosa ne pensate dei nuovi contenuti in arrivo? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.