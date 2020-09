Call of Duty Warzone: la Stagione 6 causa crash, la risposta di Activision

Ieri è finalmente stato reso disponibile il nuovo aggiornamento per la Stagione 6 di Call of Duty Warzone e Call of Duty Modern Warfare, gli sparatutto in prima persona di Activision e Inifinity Ward. Tra non molto sarà il turno di COD Black Ops Cold War, ma fino ad allora tutta l’attenzione dei giocatori sarà dedicata al Battle Royale e all’FPS uscito nel 2019. Purtroppo, le partite dei giocatori non stanno andando perfettamente lisce, a causa di una serie di crash.

Call of Duty Warzone | Crash Stagione 6

Call of Duty Warzone, secondo le segnalazioni degli utenti, sta subendo una serie di crash in tutte le versioni, ovvero quella PC, quella PlayStation 4 e quella Xbox One. Il tutto è nato in seguito all’introduzione dell’aggiornamento della Stagione 6.

Non è un nuovo problema

Secondo quanto riportato, i crash segnalano lo stesso errore che più volte ha creato problemi ai giocatori nel corso dell’anno. Come indicato sulla pagina Trello di Infinity Ward, utile per tenere traccia dell’aggiornamento ufficiali in lavorazione per Call of Duty Warzone, lo stesso codice errore è apparso più volte sin da gennaio.

La risposta di Activision

Activision e Infinity Ward sono consci del problema dei crash su PC, PlayStation 4 e Xbox One segnalato dagli utenti e ha condiviso un messaggio ufficiale tramite l’account Twitter “Activision Support”. Come potete vedere qui sotto, viene detto che il team sta “attivamente investigando sul problema che sta causando crash a vari giocatori dopo l’aggiornamento per Modern Warfare e Warzone. Rimanete connessi per nuovi aggiornamenti.”

We're actively investigating an issue where some players are experiencing crashes after the update in #ModernWarfare and #Warzone. Stay tuned for updates. — Activision Support (@ATVIAssist) September 29, 2020

Quando sarà risolto il crash?

Per il momento non vi è un tempo stimato per la risoluzione del problema dei crash in Call of Duty Warzone. Al momento della scrittura di questa notizia sono passate 15 ore dall’ultimo aggiornamento degli sviluppatori: speriamo che riescano a identificare il bug e a risolvere il prima possibile.

Vi terremo aggiornati in caso di novità. Inoltre, vi segnaliamo che c’è stato un nuovo giro di ban: anche uno streamer è stato coinvolto.