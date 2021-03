Call of Duty Warzone: Verdansk è vittima di un bombardamento fan-made

Nelle ultime settimane si respira uno strano presagio di distruzione all’interno delle strade di Verdansk. L’iconica mappa di Call of Duty Warzone sembra avere i giorni contati da quando i primi rumor su una sua distruzione totale hanno fatto capolino sul web. A rincarare la dose fatta di speculazioni, ci hanno pensato anche gli appassionati con diverse teorie, e particolari tributi a quella che è stata l’ambientazione che ha accompagnato i giocatori del battle royale fino ai tempi più recenti.

Al momento non sappiamo ancora in che modo si potrà dire addio alla mappa di Verdansk, ma stando ad alcune teorie la città dovrebbe essere colpita da un grosso bombardamento che raderà al suolo tutti i famosi punti d’interesse presenti sulla mappa. Assecondando quella che per il momento si presenta come una possibilità, un appassionato di Call of Duty Warzone ha voluto omaggiare questo prossimo avvenimento con una fan-art dedicata.

Come possiamo vedere dal lavoro postato dal ragazzo, la teoria secondo la quale Verdansk sarà distrutta a causa di un bombardamento è stata di forte ispirazione per il proprio lavoro. Con un video in time lapse, questo fan del battle royale ci mostra come, secondo la sua prospettiva, si andrebbe a presentare la mappa del battle royale di COD nel momento esatto in cui verrà colpita da una potente esplosione.

Il risultato finale è tanto apocalittico quando fantastico, come è davvero affascinante vedere in meno di un minuto l’immagine finale prendere vita tra modifiche di vario genere e effetti visivi aggiuntivi. Un lavoro davvero evocativo che, se i rumor troveranno un riscontro più concreto, potrebbe tradursi in realtà tra non molto tempo. Le speculazioni puntano a una distruzione della mappa di Call of Duty Warzone entro la fine dell’attuale Stagione 2.