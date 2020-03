Call of Duty Warzone: arrivano le Warzone Wednesday

La star di Youtube Keemstar è già conosciuta nell’ambiente competitivo online per aver organizzato una serie di tornei di Fortnite, aiutando il titolo a sbocciare sotto l’aspetto competitivo. Al seguito dello youtuber ci sono infatti tantissimi volti noti, non solo della piattaforma, ma anche del mondo dello spettacolo. Dopo una serie di tornei il ragazzo americano però, si trovò costretto a cancellare gli appuntamenti del titolo per alcuni problemi con Epic Games. Ora lo streamer e youtuber è tornato con una nuova formula dedicata a Call of Duty Warzone, chiamata “Warzone Wednesday”.

Questi tornei settimanali si terranno ogni mercoledì e vedranno la partecipazione dei più famosi creatori di contenuti di ogni social media. Il tutto sarà corredato ovviamente da premi da capogiro, si parla infatti di un montepremi di 20.000 dollari a settimana. È molto probabile che potremmo aspettarci anche la comparsa di molti giocatori competitivi della scena di Call of Duty Warzone, dato comunque lo share mediatico che possiede lo youtuber.

Nel video di annuncio pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale, ha infatti dichiarato: “I più grandi streamer, i più grandi entertainer online, atleti, rapper da tutto il mondo giocheranno“. Ancora non sono trapelate maggiori informazioni, come ad esempio la tipologia dei tornei e come saranno organizzate le squadre, ma molto probabilmente la scia dei Warzone Wednesday seguirà completamente quella di Fortnite, essendo entrambi dei Battle Royale. Sembra essere stata una saggia scelta quella dello youtuber di buttarsi a capofitto sulla scena competitiva di Warzone, non solo perché è uno degli ultimi Battle Royale usciti sul mercato, ma sopratutto per l’enorme successo tra il pubblico che sta riscuotendo il titolo.

Il successo di Call of Duty Warzone è anche dovuto al fatto che in seguito all’emergenza Coronavirus, molti giocatori sono rintanati in casa e libere di giocare più tempo. Noi continueremo a tenervi informati su questo e tanti altri eventi!