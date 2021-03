Call of Duty Zombies come Warzone: diventerà un gioco stand-alone?

Il noto insider Tom Henderson ha lanciato una nuova indiscrezione sul suo profilo Twitter: e se Call of Duty Zombies diventasse un gioco stand-alone? D’altronde la modalità che vede come protagonisti i non-morti è amatissima dai fan della saga sparatutto di Activision e, un lancio di un possibile titolo basato solo ed esclusivamente su Zombies, potrebbe ricevere una buona accoglienza da parte di critica e pubblico. Analizziamo assieme le parole di Henderson!

L’insider ha twittato quanto segue: “Ci sono GRANDI cose in programma per gli zombi. Non sarà solo una modalità di gioco ancora a lungo“. Tom Henderson, noto per aver centrato il punto diverse volte, ha quindi scatenato varie reazioni positive dei fan della saga, ma sarà effettivamente così? Call of Duty Zombies diventerà un gioco a sé stante? Non ci resta che attendere, ovviamente, notizie da parte di Activision. Fin tanto, vi invitiamo a prendere con le pinze le parole dell’insider, in quanto potrebbero rivelarsi non veritiere. Vi invitiamo a restare aggiornati con noi di Game Division per ulteriori aggiornamenti a riguardo!

In attesa di nuove informazioni, un altro rumour vedrebbe la battle royale targata Call of Duty, Warzone, spostarsi in una mappa nota ai fan di Black Ops sui Monti Urali. Il battle royale, quindi, si allontana sempre di più da Modern Warfare e si avvicina sempre di più a Black Ops Cold War. Qualora voleste approfondire nel dettaglio la notizia, vi invitiamo a cliccare qui.

There's BIG things planned for zombies. It won't be just a "3rd gamemode" for long. https://t.co/vgt35jAykL — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 19, 2021

Ecco qui di seguito la descrizione dell’ultimo capitolo della saga: “Black Ops Cold War, seguito diretto di Call of Duty Black Ops, immerge i giocatori nell’instabile conflitto geopolitico della Guerra Fredda, nei primi anni 80. Niente è mai come sembra nell’avvincente Campagna per giocatore singolo, in cui affronterai figure storiche e dure verità, combattendo in scenari celebri di tutto il mondo come Berlino Est, il Vietnam, la Turchia, il quartier generale sovietico del KGB e altri ancora“.