Finalmente potremo cambiare l’ID online su PS4 ma ci sono dei rischi

Il cambio di ID online per il PSN è una delle richieste più frequenti dei giocatori PlayStation 4: finalmente sta per arrivare!

Sony ha annunciato che, finalmente, potremo cambiare l’ID online del PSN: la feature sarà introdotta domani. La modifica può essere apportata sia da PlayStation 4 che tramite browser Web. Questa funzione, quindi, non è disponibile su PlayStation 3 né su PlayStation Vita.

La prima modifica è gratuita, ma dalla seconda in poi il costo è di 9.99€ (4.99 euro se abbonati al PlayStation Plus). È possibile tornare a uno degli ID precedentemente usati senza pagare.

Purtroppo, alcuni giochi potrebbero creare dei problemi: alcuni anche critici, come la perdita di dati e di valute in-game. Quelli noti sono i seguenti: Disc Jam, Everybody’s Golf, Just Dance 2017, LittleBigPlanet 3, MLB 14 The Show, MLB The Show 16, MLB The Show 15, ONRUSH, The Golf Club 2, Worms Battlegrounds. In generale, Sony non potrà garantire che tutti i giochi pubblicati in futuro supportino il cambio di ID.

Il blog PlayStation ha creato una serie di domande e risposte per mettere in chiaro tutte le caratteristiche di questa nuova feature: potete trovare tutte le informazioni a questo indirizzo. Diteci, attendevate l’arrivo di questa funzione? Cosa ne pensate?