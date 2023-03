Questi primi mesi del 2023 sono già stati belli ricchi di eventi digitali e annunci di ogni tipo. I tre grandi colossi dei gaming console si sono subito dimostrati molto presenti presentando molti giochi, alcuni dei quali usciti solo poche ore dai vari eventi mandati in onda. Ora, anche Capcom è pronta a mettere in luce i propri prodotti di punta che sono in arrivo nel corso dei prossimi mesi, e abbiamo anche una data e un orario da segnare sul calendario.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore direttamente dalla compagnia di Osaka, con Capcom che ha annunciato l’imminente arrivo di un nuovo episodio del proprio evento chiamato Spotlight. All’interno di questo nuovo appuntamento comunicativo, il colosso nipponico ci mostrerà una serie di aggiornamenti su titoli già annunciati in precedenza. Tra questi non ci sarà solo l’ormai sempre più vicino remake di Resident Evil 4, ma anche una serie di altri titoli in arrivo quest’anno.

Il nuovo Capcom Spotlight verrà trasmesso il prossimo giovedì 9 marzo 2023 a partire dalle ore 23:30, orario italiano. L’evento digitale durerà all’incirca venticinque minuti e si concentrerà esclusivamente sulla lune-up di giochi della compagnia che arriveranno nel corso di quest’anno. Oltre al remake di Resdient Evil 4, infatti, saranno presenti anche Exoprimal, Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network Legacy Collection e il da poco annunciato ritorno di Ghost Trick: Phantom Detective.

Sarà un 2023 ricco di grandi produzioni quello di Capcom, e non va dimenticato che oltre a questi titoli, la compagni di Osaka ha in serbo anche il sesto capitolo di Street Fighter, il quale promette di essere uno dei videogiochi più interessanti in arrivo quest’anno. L’appuntamento è al prossimo giovedì quindi, in attesa di poter capire meglio tutta una serie di novità sui titoli che saranno presenti all’interno del nuovo Spotlight.

