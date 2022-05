Sappiamo che Capcom ha molte novità in cantiere in uscita prossimamente. Tra la nuova espansione di Monster Hunter Rise e un DLC per Resident Evil Village annunciato ormai quasi un anno fa, sono anche in sviluppo un paio di IP molto interessanti come Pragmata ed Exoprimal. La sperimentazione è quindi molto forte nella compagnia di Osaka in questo momento, ma a quanto pare sembra che ci siano in cantiere anche i ritorni di alcune saghe del passato.

Il tutto è emerso durante la recente riunione con i propri azionisti, dove Capcom ha svelato le proprie intenzioni di riesumare alcune saghe del passato che sono rimaste in pausa per molti anni. Quando è stata posta una domanda specifica sui piani che l’azienda ha per le proprie IP dormienti, Capcom ha risposto con quanto segue: “d’ora in avanti, continueremo a prendere in considerazione i desideri degli acquirenti mentre pianificheremo la nostra line-up di titoli”.

Nella scorsa generazione Capcom ha spinto molto nell’espansione dei propri franchise di successo come Resident Evil, Monster Hunter e Street Fighter, ma con i recenti annunci di Pragmata e Exoprimal è chiara l’intenzione della compagnia di tornare a sfornare anche nuove IP. A quanto pare, però, in futuro ci sarà spazio anche per grandi ritorni, anche se ad oggi non sono ancora stati fatti i nomi dei franchise dormienti. Le richieste dei fan sono sempre molto chiare, e in molti sognano nuovi capitoli di Dino Crisis, Onimusha e compagnia.

Al momento Capcom sta per lanciare Monster Hunter Rise Sunbreak, mentre l’anno prossimo arriverà il momento anche per Pragmata, titolo che sarebbe dovuto uscire quest’anno ma che è stato rinviato per permettere al team di sviluppo di offrire un’avventura indimenticabile a tutti i giocatori.