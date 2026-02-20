Il lancio di Resident Evil Requiem si avvicina rapidamente, ma Capcom si trova già a combattere una battaglia contro i leak. La software house giapponese ha emesso un comunicato ufficiale per chiedere ai giocatori di non guardare né condividere i video di gameplay che stanno circolando online prima del debutto fissato per venerdì 27 febbraio. La situazione si è aggravata nelle ultime ore con copie fisiche del gioco avvistate nei negozi, innescando un'ondata di spoiler che sta invadendo forum come Reddit e piattaforme di video sharing.

Attraverso l'account X ufficiale della serie in Giappone, Capcom ha confermato di aver individuato numerosi video di gameplay ottenuti attraverso "mezzi non autorizzati". L'azienda ha promesso azioni concrete, specificando che sta procedendo con rimozioni e avvertimenti formali nei confronti di chi pubblica contenuti anticipati. Il messaggio è diretto sia ai content creator che ai giocatori comuni: condividere footage prima del day one non solo viola il copyright, ma danneggia l'esperienza della community che attende legittimamente l'uscita.

La questione dei leak pre-lancio è diventata un problema endemico nell'industria videoludica, ma assume particolare rilevanza per un franchise survival horror come Resident Evil, dove la scoperta progressiva della trama e delle ambientazioni rappresenta una componente fondamentale dell'esperienza. Capcom ha sottolineato che Requiem punta a offrire "una storia dove mistero e tensione si intrecciano" insieme a "un'esperienza di gioco adrenalinica contro minacce sconosciute", elementi che perdono d'impatto se anticipati online.

Dal punto di vista del gameplay, Resident Evil Requiem promette una struttura duale che divide quasi equamente il tempo di gioco tra i protagonisti Leon Kennedy e Grace, la nuova entry nel franchise. Come rivelato dal director Akifumi Nakanishi durante un evento stampa di dicembre, le sezioni con Grace privilegeranno l'horror puro e il gameplay stealth, mentre quelle con Leon si concentreranno su sequenze d'azione intense e adrenaliniche. Questo approccio bipartito potrebbe rappresentare sia un punto di forza che una potenziale criticità: da un lato offre varietà, dall'altro rischia di diluire l'identità del gioco.

La distribuzione anticipata di copie fisiche non è una novità assoluta nel settore, ma la velocità con cui i contenuti si diffondono nell'era dello streaming e dei social media amplifica esponenzialmente il problema per gli editori. Per chi vuole evitare spoiler, le prossime ore prima del lancio ufficiale rappresenteranno un vero e proprio campo minato digitale da navigare con estrema cautela, disattivando notifiche e limitando la navigazione su forum e community dedicate alla serie.