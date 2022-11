Tra le molteplici serie di punta presenti nel cataolo di Capcom quella di Monster Hunter è senza ombra di dubbio tra le più popolari, soprattutto di questi tempi. La saga basata sulla caccia ai mostroni ha da sempre potuto contare su una foltissima community che, capitolo dopo capitolo, non ha fatto altro che ingigantirsi con tantissimi nuovi appassionati. Ora, sebbene non si sappia ancora nulla sul prossimo capitolo principale della saga, c’è un annuncio in particolare che sta tenendo con le orecchie drizzate i fan della saga.

Monster Hunter Rise Sunbreak PC

Nello specifico ultimamente si sta parlando di una partnership molto importante tra Capcom e Tencent, con le due compagnie asiatiche che stanno unendo le forze per realizzare un nuovo Monster Hunter per dispositivi mobile. Quel che sta emergendo in rete in questi giorni è che Capcom sia al lavoro insieme a Timi Studio Group, gli sviluppatori che hanno già all’attivo una serie di titoli mobile molto apprezzati e di successo, come per esempio il popolare Pokémon Unite.

La coppia di compagnie ha affermato proprio di recente che questo nuovo capitolo mobile della saga di Monster Hunter è attualmente in fase di sviluppo e riprodurrà nel modo più fedele possibile l’azione e il tipo di caccia che nel tempo hanno reso iconica la serie Capcom anche su console. Lo scopo di questa nuova esperienza è quella di offrire ai giocatori un nuovo punto di vista unico per i giochi su piattaforme mobile.

Al momento questo è tutto quello che sappiamo riguardo a questo nuovo episodio nella lunga saga di Monster Hunter (potete acquistare Rise su Amazon). Per scoprire maggiori dettagli e vedere in azione questo nuovo gioco mobile potrebbe servire del tempo e avere pazienza, ma è sicuramente interessante notare come sempre più saghe storiche stiano andando a popolare in modo ambizioso anche il mercato mobile.