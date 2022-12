Ne abbiamo sentito parlare a lungo, e contrariamente a tutte le speranze della community, il progetto relativo al Remake di Resident Evil Code Veronica, su cui stavano lavorando alcuni appassionati, è stato definitivamente chiuso da Capcom stessa. A malincuore la sua conclusione è arrivata in seguito alla pubblicazione della sua demo, adesso abbastanza fine a se stessa.

Code Veronica and Resident Evil fan remakes are officially canceled by Capcom.

We apologize for the inconvenience and disappointment. All info on the developer discord. Thank you.

▶️ https://t.co/aDiCvx1LGp pic.twitter.com/S5TNEnaXVw — Resident Evil : Code Veronica REMAKE (@RECodeVeronicaR) December 24, 2022

L’annuncio di questa cancellazione è stato condiviso direttamente dai suoi stessi fan e sviluppatori, attraverso un post sul profilo Twitter del remake. In base a quanto riportato sembrerebbe che Capcom li avesse già contattati in precedenza per chiedere loro alcune informazioni specifiche relative al loro Remake di Resident Evil Code Veronica (come ad esempio, quali fossero le fonti che stavano utilizzando). Successivamente, e senza nessun preavviso, hanno ricevuto via messaggio un primo invito a chiudere i lavori, per poi trasformarsi in un vero e proprio Cease & Desist per violazione di copyright.

La chiusura del progetto è stata accompagnata anche dal blocco del suo sito, e sicuramente coinvolgerà anche la demo pubblicata qualche mese fa. Un approccio del genere, da parte di Capcom, nei confronti di questo lavoro potrebbe comunque far ben sperare nei confronti delle possibilità di Code Veronica?

Insomma, la cancellazione del fan remake potrebbe condurre a un Remake ufficiale? Per adesso non conosciamo le ragioni concettuali che hanno spinto l’azienda a una mossa del genere. Dispiace, ovviamente, per la situazione, nella speranza che porti a qualcosa di positivo nel prossimo futuro, magari sulla stessa lunghezza d’onda. Restandocene in attesa di nuovi dettagli vi ricordiamo che è da tempo che i fan di tutto il mondo stanno speculando su un Remake di Resident Evil Code Veronica; che sia la volta buona?