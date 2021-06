Capcom ha rubato foto per Resident Evil, secondo un’artista

Secondo l’artista Judy A. Juracek, Capcom ha rubato alcune delle sue foto in passato per la realizzazione di texture e asset promozionali per alcuni capitoli della serie di Resident Evil e Devil May Cry. L’accusa è stata fatta durante una recente presentazione in Connecticut, in cui ha spiegato nel dettaglio le motivazioni per cui, secondo lei, Capcom avrebbe plagiato alcune delle sue immagini. Juracek è convinta che Capcom abbia utilizzato illecitamente foto e immagini presenti nel suo libro, Surfaces, per creare determinate texture e asset dei suoi giochi.

Secondo lei, almeno 80 fotografie sono state plagiate e utilizzate dalla compagnia in oltre 200 differenti situazioni, senza ovviamente possederne una licenza ufficiale. L’artista fa differenti esempi, che possiamo vedere nel documento della causa legale, come il logo di Resident Evil 4 che presenterebbe sfumature prese da una sua foto ad un vetro frantumato. Si parla anche di una porta presente nella villa dello stesso gioco, la cui grafica è letteralmente identica a quella di un’altra foto dell’artista. Parliamo quindi di una somiglianza a dir poco incredibile.

L’artista riferisce anche che Capcom non avrebbe avuto modo di accedere alla casa dove è stata scattata quella fotografia, motivo per cui per possedere quegli asset deve averli necessariamente rubati. Nel complesso, la lista delle immagini rubate è molto lunga e comprende decine di presunte foto plagiate. Per questo motivo, l’artista ha chiesto dai 2500 ai 25 mila dollari di risarcimento per “falsa gestione del copyright e rimozione della gestione del copyright”, chiedendo un risarcimento per ogni singola foto plagiata.

Al momento, come potevate immaginare, Capcom non ha ancora dato una risposta definitiva in merito alla faccenda. Tuttavia, un rappresentante dell’azienda ha spiegato a Polygon che la compagnia è “al corrente della causa legale” e che “non ha commenti da fare”, almeno per il momento. Al contrario, l’avvocato di Judy A. Juracek non ha fornito ulteriori informazioni. Restate connessi sulle nostre pagine per non perdere alcun aggiornamento sulla questione.