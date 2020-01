Capcom annuncerà molto presto un nuovo gioco?

Nonostante in questo momento tutte le attenzioni siano convogliate sul remake del terzo iconico Resident Evil, sembra che in casa Capcom siano quasi pronti ad annunciare anche qualcosa di nuovo da un momento all’altro. La compagnia di Osaka sta vivendo un momento di grande rinascita, con il ritorno in pompa magna delle IP che l’hanno resa famosa e soprattutto apprezzata in ogni angolo del mondo.

Il tutto è uscito fuori tramite il noto leaker AestheticGamer, che ha voluto sussurrare agli appassionati l’arrivo di un nuovo gioco targato Capcom. Tutto è cominciato dal profilo Twitter del leaker che ha in primis condiviso una foto raffigurante un embrione con la dicitura: “Promemoria: tutti gli umani erano dei dinosauri una volta”.

A reminder that all humans were dinosaurs once: pic.twitter.com/HudV7pp79J — AestheticGamer (@AestheticGamer1) January 25, 2020

Molti appassionati hanno subito pensato al tanto atteso ritorno di Dino Crisis, ma il leaker ha subito chiarito che il prossimo grande gioco in arrivo di Capcom non farà parte del brand di Dino Crisis. Qualunque cosa sia, Aesthetic afferma che in realtà avrebbe dovuto essere rivelato l’anno scorso insieme a Resident Evil 3 Remake, ma entrambi gli annunci di entrambi questi progetti alla fine sono stati ritardati, potenzialmente a causa dei piani di Sony con PlayStation 5. infine sempre il leaker tende a sottolineare nuovamente che questo altro titolo ancora avvolto nel mistero dovrebbe mostrarsi molto presto con un annuncio.

Il ragazzo è sempre stato parecchio accurato in passato quando ha parlato di Capcom, quindi è probabile che ci sia del vero nelle sue parole. La domanda ora è: quando avverrà questo nuovo annuncio da parte della compagnia giapponese? Di che cosa si tratterà nello specifico, una nuova IP? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.