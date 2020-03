Capcom: nuovo remake in sviluppo, ma non è ciò che sperano i fan secondo un insider

Dopo la rielaborazione in chiave moderna del secondo e terzo capitolo della saga survival horror, Capcom si sta concentrando nella realizzazione di un nuovo remake. Questo nuovo progetto pare sia stato affidato allo studio M-Two, che per chi non lo sapesse è lo stesso che ha lavorato insieme a Capcom durante lo sviluppo di Resident Evil 3 Remake.

La notizia è stata riportata da un tweet del noto insider Nibel, il quale ha anche affermato che si tratterebbe di un progetto simile a quello di Resident Evil 3. Al rumor diventato in poco tempo virale, si è aggiunto il leak di un altro insider, secondo cui il nuovo gioco in questione non sarà il tanto atteso Resident Evil Code: Veronica ma nemmeno il tanto chiacchierato Dino Crisis.

Not a Dino Crisis game (or Code Veronica) according to Dusk Golemhttps://t.co/Bdy5GPXHVX — Nibel (@Nibellion) March 30, 2020

Se non questi due, quale potrebbe essere il nuovo progetto affidato allo studio di Tatsuya Minami? Attualmente non vi è alcuna certezza, ma stando alle voci più accreditate il nuovo remake potrebbe essere quello di Resident Evil 4, capitolo che ha segnato la svolta action della serie.

Il titolo distribuito nel lontano 2005 su Nintendo GameCube e arrivato successivamente anche su PlayStation 2, ha rappresentato un esperimento riuscitissimo per Capcom, nonché un successo di critica e pubblico strepitoso. Resident Evil 4 presentava vari elementi innovativi per i canoni classici della saga, primo fra tutti la telecamera over the shoulder (sopra le spalle), la quale ha contribuito alla svolta action e next-gen della serie.

Altro progetto da considerare potrebbe essere quello del primo capitolo di Resident Evil, anche se si tratta di una ipotesi molto remota: il gioco è già stato recentemente rielaborato con una versione remaster, uscita non molto tempo fa sulle piattaforme di attuale generazione.

E voi quale remake vorreste vedere realizzato? Diteci la vostra qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.