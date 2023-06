Dopo il PlayStation Showcase, l’Xbox Showcase e lo Ubisoft Forward, è arrivato anche il Capcom Showcase 2023 per concludere queste giornate del Summer Game Fest (o meglio dire, dell’E3 scomposto). Con un evento che si è tenuto alla mezzanotte italiana di ieri sera, Capcom ha presentato una serie di trailer e annunci non totalmente positivi, che probabilmente hanno lasciato l’amaro in bocca a molti.

Ebbene, se non siete riusciti a vedere la conferenza, di seguito trovate un recap con tutti i trailer mostrati durante il Capcom Showcase 2023. Buona lettura e buona visione!

Dragon’s Dogma 2

Dragon’s Dogma 2 ha ottenuto un trailer gameplay, mostrando il vasto mondo fantasy in cui i giocatori si immergeranno. Abbiamo appreso del nuovo sistema di Pawns, in cui personaggi NPC combatteranno al fianco dei giocatori contro le gigantesche creature del gioco. Capcom ha anche dichiarato che il mondo è quattro volte più grande rispetto all’originale e che il gameplay è progettato per consentire ai giocatori di affrontare il combattimento in modo creativo, utilizzando qualsiasi strategia possano immaginare. Il gioco arriverà su PS5, Xbox Series X|S e Steam.

Pragmata (rimandato a tempo indeterminato)

Pragmata è stato rinviato dall’anno 2023 a un anno sconosciuto. Questa è stata la prima volta che abbiamo sentito parlare del gioco dal 2021, ma non abbiamo ancora visto molto del prossimo action adventure di Capcom. Tuttavia, va detto che si è trattato di uno degli annunci di ritardo più affascinanti che abbiamo mai visto, poiché la notizia del ritardo, insieme a una scusa, è stata appuntata su un foglio di carta all’interno del trailer.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

I giochi Ace Attorney 4, 5 e 6 riceveranno rimasterizzazioni in HD in una compilation chiamata Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy. Questa includerà Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies e Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice. La trilogia arriverà su Switch, PS4, Xbox One e PC all’inizio del 2024.

Exoprimal

Manca poco più di un mese all’uscita di Exoprimal e Capcom ha condiviso un nuovo trailer per il gioco di caccia ai dinosauri in vista del lancio. Capcom ha anche mostrato la roadmap e il Battle Pass per gli elementi di servizio in tempo reale del gioco. Un secondo test beta aperto si terrà dal 16 al 18 giugno.

Ghost Trick (demo disponibile ora)

La remastered di Ghost Trick sarà disponibile il 30 giugno e una demo del gioco è disponibile ora. Questo gioco di mistero è creato da Shu Takumi, il creatore e scrittore della trilogia originale di Ace Attorney. I dati di salvataggio della demo saranno trasferibili alla versione completa del gioco, che sarà rilasciata più avanti questo mese. La remastered di Ghost Trick arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è stato ufficialmente presentato durante l’evento Xbox e Capcom ha aperto il suo spettacolo con lo stesso trailer di presentazione. Il gioco utilizza il motore RE Engine e Capcom ha affermato che l’azione e la strategia saranno al centro del gameplay. Arriverà su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.

Mega Man X DiVE Offline

Durante l’evento di oggi è stato mostrato un nuovo gioco di Mega Man per dispositivi mobili e PC. Si chiama Mega Man X DiVE Offline e uscirà nel corso di quest’anno. Giocherai nei panni di Mega Man X e di altri personaggi della serie, compresi personaggi che non sono mai stati giocabili prima e personaggi completamente nuovi nella serie. Saranno giocabili boss familiari e più di 900 livelli.