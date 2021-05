Capcom sta vivendo una nuova epoca d’oro, ennesima annata da record

A distanza di pochissimi giorni dal lancio di Resident Evil Village, ci sono ottime notizie in arrivo per Capcom. Ormai la compagnia di Osaka sembra inanellare una serie di grandi uscite una dopo l’altra, e stando ai risultati finanziari pubblicati di recente dalla compagnia nipponica i risultati si stanno facendo sentire soprattutto in termini di guadagni. Quindi possiamo dirlo con tutta tranquillità: Capcom sta vivendo una vera e propria nuova epoca d’oro.

A testimoniare questo grande momento della compagnia di Osaka ci sono innanzitutto i giochi. Da quando Resident Evil VII ha fatto cambiare regime alla saga survival horror, Capcom ha inserito nei propri titoli una cura ancora maggiore che in passato, andando a creare opere tanto diversificate tra loro quanto di grande qualità. Un altro esempio è stato Monster Hunter World, che ha aperto la saga ad un pubblico ancor più vasto, andando incontro ad un successo clamoroso.

Grazie a questi titoli apprezzatissimi e a molti altri ancora, le casse di Capcom si sono riempite arricchendo la compagnia. Stando ai dati finanziari pubblicati di recente sono quattro anni che la società giapponese conclude l’anno fiscale superando i propri record precedenti. Nello specifico, durante l’anno fiscale 2021 le casse della compagnia hanno accolto la bellezza di 95.308 milioni di yen, ben i 16% in più rispetto all’anno fiscale precedente.

Insomma, numeri davvero incredibili quelli fatti segnare da Capcom in questo anno fiscale. Nel frattempo la compagnia ha da poco rilasciato Resident Evil Village e qualche mese fa il giocatissimo Monster Hunter Rise, entrambi titoli apprezzati sia dal pubblico che dalla critica. Ora non ci resta solo che attendere di scoprire quali saranno i prossimi progetti della società di Osaka oltre al già annunciato Pragmata di cui sappiamo poco o nulla.