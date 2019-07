Capcom: vendite da record per il celebre publisher

Capcom continua imperterrita nel tempo a macinare grandi e notevoli risultati e a far segnare vendite record per i propri titoli.

Continuano i buoni risultati per Capcom, con i titoli del celebre publisher che continuano a macinare copie vendute. I maggiori esponenti di tale successo sono la solita tripletta di capolavori: Devil May Cry V, Resident Evil 2 Remake e immancabile Monster Hunter World.

L’ultimo episodio della celebre saga di Monster Hunter in particolare è il maggior successo del brand, con World che ha raggiunto quota 13 milioni di copie vendute. L’attesa espansione Iceborne promette inoltre di alzare nuovamente l’asticella e avvicinare ulteriormente quota 14 milioni. Risultati di altissimo livello.

Devil May Cry V ha inoltre praticamente raggiunto quota 3 milioni e, entro fine anno, dovrebbe superare ampiamente tale risultato. Merito di tutto ciò è stato soprattutto del primo mese dopo il lancio, con il titolo che è riuscito a superare quota 2 milioni in tale lasso di tempo.

Il remake di Resident Evil 2 si è infine rivelato un grandissimo successo, superando le vendite del titolo originale e i 4 milioni di copie vendute da Gennaio 2019. Con un tale risultato un eventuale remake del terzo capitolo sembra veramente solo questione di tempo. A certificare ulteriormente tutto ciò è inoltre il fatto che Resident Evil 2 Remake è, a Giugno 2019, il quinto gioco più venduto dell’anno.

Nonostante questi risultati Capcom, eccezion fatta per la precedentemente citata espansione di Monster Hunter World, non ha altri titoli attualmente previsti per questo 2019. Che ci sia qualcosa di grosso in pentola per il 2020?

