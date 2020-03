Captain Tsubasa Rise of New Champions: pubblicate nuove immagini del gioco

Captain Tsubasa Rise of New Champions, videogioco derivante dall’omonimo manga/anime Captain Tsubasa e conosciuto, qui in Italia, col nome di Holly e Benji, è attualmente in produzione presso gli studi di Bandai Namco: il titolo ha richiamato da subito l’attenzione degli appassionati della serie, arrivata nelle TV italiane il 19 luglio 1986. Bandai ha permesso anche a noi di partecipare in anteprima alla demo, vi raccontiamo tutti i dettagli al seguente link.

Non si ha ancora a disposizione una data di uscita certa, sebbene sia già disponibile un trailer che mostra le prime immagini del gioco, dal quale possiamo ammirare una grafica colorata e tipicamente “cartoonesca” e fedele all’anime originale, terminante con la scritta “in arrivo nel 2020”. L’ultimo capitolo di rilevanza della serie ha ormai 14 anni, pubblicato per la famigerata PS2, sebbene si siano susseguiti diversi altri giochi per mobile o console portatili, molti dei quali limitati al solo mercato nipponico. Il titolo sarà disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Non si tratta, inoltre, di un simulatore calcistico al pari di PES o FIFA; l’impronta data al gameplay di Captain Tsubasa è di tipo arcade e facilmente accessibile a tutti coloro che non sono avvezzi ai simulatori. Nel frattempo, il portale giapponese Gamer.jp ha pubblicato una serie di artwork e immagini raffiguranti i vari protagonisti della produzione, intenti a praticare i loro iconici colpi visti sui campi di calcio nell’opera di Yōichi Takahashi.

Le novità continuano quindi ad arrivare, anche se “solo” in formato immagini. Gli appassionati non vedranno di certo l’ora di mettere le mani sul gioco. Speriamo di poter scoprire presto la data di uscita ufficiale di Captain Tsubasa Rise of New Champions. Diteci, cosa ne pensate di quanto svelato fino a questo momento? Vi incuriosisce?