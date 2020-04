Captain Tsubasa Rise Of New Champions: quattro campioni scendono in campo

Bandai Namco non smette di fornirci notizie sul nuovo titolo che riguarda il calcio nipponico giocato nei migliori campi della televisione per ragazzi: sto parlando di Holly e Benji nel titolo di prossima uscita Captain Tsubasa Rise Of New Champions. Recentemente grazie ad un tweet abbiamo potuto vedere quali altri calciatori saranno introdotti nel roster del gioco: scopriamoli.

Con una breve serie di immagini sull’account Twitter ufficiale del gioco, gli sviluppatori della Tamsoft ci mostrano quattro campioni, dei fuoriclasse che portano qualità e blasone alle loro rispettive squadre nazionali nel novero delle squadre selezionabili di Captain Tsubasa Rise Of New Champions: il portiere Zino Hernandez, portiere, e Leonardo Rusciano, attaccante, faranno parte della formazione italiana; Ramon Victorino attaccante uruguagio e l’imponente inlgese Robson.

A new wave of players arrives on the pitch! #CaptainTsubasa ⚽ Zino Hernandez 🇮🇹

Leonardo Rusciano 🇮🇹

Ramon Victorino 🇺🇾

Robson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Get more information about new players: https://t.co/mZeGeoWxNk pic.twitter.com/eePQA4IXAu — Captain Tsubasa: Rise Of New Champions (@CptTsubasaRONC) April 6, 2020

Altre quattro immagini quindi vanno ad infoltire la schiera delle immagini sinora trapelate dal gioco che mischia sport e gdr, basato sul famosissimo fumetto che ha fatto appassionare moltissimi di noi ad un calcio narrato, interpretato e pieno di azioni funamboliche e che vede come protagonisti la coppia di giocatori più forti del giappone: Oliver Hutton e Benjamin Price. Chiaramente il gioco, fedelissimo al manga sul piano dei nomi porterà in campo Jun Misugi (Julian Ross), i gemelli Tachibana (i fratelli Derrick) e ovviamente Kojiro Hyuga (il sempreverde Mark Lenders). Come dicevamo lo sport fa solo da contorno ad un titolo che fa della componente ruolistica la sua caratteristica principale: ogni giocatore avrà a disposizione delle abilità speciali e delle mosse uniche che una volta attivate potranno essere l’ago della bilancia delle vostre partite.

Nonostante non sia stata ancora rilasciata la data ufficiale di Captain Tsubasa Rise of New Champions, speriamo di mettere le mani sopra il gioco entro l’inverno 2020, così potremo riprendere ad entusiasmarci come una volta per ogni pallone in aria da svariati minuti in attesa di una rovesciata, o ancor meglio, di una catapulta infernale!